Et 14 år gammelt klipp fra «Top Model» har gått sin seiersgang i sosiale medier de siste dagene.

Tyra Banks (46) og modellkonkurransen «Top Model» har vært i vinden de siste dagene, etter at et videoklipp fra 2006 nylig blusset opp og gikk viralt på internett.

I videoen får modellen Danielle Evans (34) krass kritikk fra Banks for å ikke ha fikset på tennene sine.

– Så, Danielle. Du fikk gå til tannlegen, men nektet å fjerne mellomrommet mellom fortennene dine. Tror du virkelig at du kan ha en Covergirl-kontrakt med et mellomrom i munnen? spør Banks, hvorpå Evans lurer på hvorfor ikke.

– Det her er alt folk ser, svarer 46-åringen, og holder en finger foran tennene for å indikere et mellomrom - for så å si at det «ikke går an å markedsføre».

Inngikk kompromiss

Det er modellen Simone Thompson (23), bedre kjent som Slick Woods, som i første omgang delte videoklippet. Hun er selv kjent for mellomrommet mellom tennene sine, og er svært kritisk til hvordan Banks snakker til Evans i det 14 år gamle klippet.

«Ingen bør noen gang snakke til deg på den måten. Den episoden ødela for lille Simone/Slick», er blant det hun skriver til videoen.

Flere sier seg enige i kritikken, og reagerer kraftig på hvordan et kjennetegn blir sett på som noe negativt i modellbransjen.

Evans endte opp med å stikke av med seieren i modellkonkurransen, og er i dag signert av modellbyrået Elite Model Management.

Selv har hun tatt til Instagram for å fortelle sin versjon av hendelsen fra 2006.

Hun hevder blant annet at hun aldri fikk vite at Banks og dommerne ønsket at hun skulle fikse på mellomrommet, og at det ble gjort bevisst for å skape god tv. Hun understreker at det var det hun ble provosert av den gang, ikke bare kommentarene.

– Jeg har hørt alt det før. Det jeg ble opprørt over var at de prøvde å lure meg og lage god tv av det, sier hun i videoen.

Hendelsen endte i et kompromiss, der Evans delvis tettet mellomrommet, men ikke helt.

Nå har også Tyra Banks selv kommentert kritikken.

Les også: Kendall Jenners undertøysbilde får søstrene til å måpe

– Ikke bra nok



Banks skriver på Twitter at hun setter pris på den ærlige tilbakemeldingen hun har fått for kommentarene i 2006 de siste dagene.

– Jeg har sett innleggene om ufølsomheten i tidligere «Top Model»-øyeblikk, og jeg er enig med dere. Ved å se tilbake på det kan jeg se at det var noen dårlige valg, skriver 46-åringen, og avslutter innlegget ved å sende kjærlighet og virtuelle klemmer til følgerne sine.

Ifølge Expressen er imidlertid ikke alle like fornøyde med Banks' beklagelse, og mener det ikke er nok. Stort sett går dette på at følgerne mener kommentarer som dette bidro til å gjøre unge tv-seere usikre på seg selv.

«Dette er ikke bra nok. Du knuste mange jenters drømmer ved å spille med liv som om det var et dataspill», lyder en av reaksjonene.

«Hvis du vil gi en ektefølt beklagelse bør du si unnskyld til alle kvinnene du fikk til å føle seg uverdige, stygge og usikre for å være annerledes», skriver en annen.

Flere mener også at supermodellen bør gjøre mer - og komme med en offentlig uttalelse om hvordan kommentarer som dette kan gi ringvirkninger hos seerne.