Tyra Banks i åpenhjertig intervju: - Jeg har lagt på meg 13 kilo på et år

- Jeg skal kvitte meg med denne vekten, men ikke i dag.

Den verdenskjente supermodellen Tyra Banks (46) har helt siden hun var 15 år gammel prydet alt fra motemagasiner, catwalker og reklamekampanjer.

Hun er også kjent for å være programlederen i TV-programmet «Top Model», og har også vært en av de annerkjente englene til Victoria's Secret.

VICTORIA'S SECRET: Tyra Banks som en av englene til Victoria's Secret i november i 2003. Foto: NTB Scanpix

I mai i fjor prydet hun blant annet forsiden til magasinet Sports Illustrated som tidenes eldste modell, blant annet.

Lagt på seg

Selv om Banks ikke har lagt modellkarieren helt på hylla ennå, har hun likevel trukket seg betraktelig tilbake og funnet andre, nye interesser. Blant annet mat.

I et intervju med Harper's Bazaar, gjengitt av Contact Music, forteller hun at lidenskapen hun har fått til mat har gjort at hun har gått opp betraktelig i vekt.

- Jeg har et veldig interessant forhold til mat. Jeg må si at det er noe av det viktigste i livet mitt (...) Akkurat nå kan du ikke se det siden jeg har på meg en stor jakke, men jeg har gått opp 13 kilo siden jeg var på forsiden av Sports Illustrated, forteller hun.

13 KILO MER: Tyra Banks har lagt på seg 13 kilo siden fotograferingen til forsiden til Sports Illustrated. Bilde til venstre er tatt i forbindelse med fotograferingen i fjor, bilde til venstre er tatt i mars. Foto: Faksimile Sports Illustrated, NTB Scanpix

Elsker den nye kroppen

Vekten Banks har lagt på seg er imidlertid ingen negativ faktor for supermodellen. I det større intervjuet forklarer Banks at hennes lidenskap for mat er en av hennes største interesser.

Interessen omhandler ikke bare å finne de nye, eksklusive restaurantene, men også hyppige besøk på fastfood-restauranter. Sistnevnte tyr hun gjerne til etter en lang og slitsom arbeidsdag.

- Da går man til to forskjellige «fast food»-restauranter og sammenligner burgerne. Så nå er jeg 13 kilo tyngre. Jeg skal kvitte meg med denne vekten, men ikke i dag, sier hun.

Hylles for kroppspositivisme

Det er imidlertid ikke første gang Tyra Banks åpenhjertig snakker ut om vektforandringer.

Da hun stilte opp til den mye omtalte Sports Illustrater-forsiden i fjor ble hun hyllet for å slå et slag mot kroppspress.

- Jeg trodde jeg trengte å gå ned flere kilo. Jeg trodde jeg måtte se ut som alle andre. Men så skrek iskrem navnet mitt. Ja, alle farger. Jeg unner meg iskrem, og jeg klarte ikke si nei til den når den roper på meg fra mammas fryser. Så, dette er meg i Sports Illustrated i dag, skrev hun til bilde før hun fortsatte:

- Ja, vi burde trene. Hold deg frisk, og ta vitaminene dine. Men noen ganger må vi kunne tillate oss selv å trene med en kule med iskrem ved siden av.

Instagraminnlegget har på kort tid engasjert fansen voldsomt, som hyller Banks for å kaste klærne uansett form og størrelse. Hittil har bildet generert mer enn 400.000 likerklikk.