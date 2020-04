Tyvlytter til samtale – det fører til full krangel på «Paradise Hotel»

– Det var bare morsomt, fordi de dret seg ut, mener Paradise Hotels egen James Bond.

Axel Kleivane opplever alle «Paradise Hotel»-deltakeres drømmesituasjon i dagens episode av Viaplay-serien.

På hotelltomta står det nemlig to bungalower, og fordi Axel holdt hus i den ene av de, hadde han lagt merke til noe han senere fikk bruk for.

Fant Hobbit-lignende dør

Han finner nemlig en hemmelig dør bak en av bungalowene hvor han klarer å lytte til en samtale han virkelig ikke skulle få høre.

– Jeg husket fra noen dager tidligere at det var en bitteliten dør der, som i Hobbiten, men jeg tenkte kanskje produksjonen hadde låst det kottet man kunne komme inn i der, forklarer Axel Kleivane til Nettavisen.

– Hotellets James Bond

Det hadde de ikke, og mens Yasmine, Emil og Jenny satt og diskuterte at de burde sende ut Axel, var han i ferd med å lytte til planen.

Axel Kleivane er Paradise Hotels James Bond, i hvert fall i følge ham selv. Foto: Roy Darvik

– Jeg visste ikke om planen ville fungere, men jeg tok en råsjanse og hadde en magefølelse av at jeg ville ta de på fersken, forteller han og legger til:

– Jeg følte meg som en slags James Bond inne på hotellet da, ler han.

Ville skape tydelige allianser

Planen gikk i boks og da han hadde hørt det han trengte å høre, tok følelsene litt overhånd. Han roper nemlig ut at han har fått med seg hele planen, til deltagernes store sjokk.

– Jeg kunne valgt å ikke «buste» de og jeg tenkte jeg kunne hatt en mer «sneaky» plan. Men jeg var ganske «stoka», for jeg hørte alt og jeg var keen på å legge kortene på bordet så det ble ordentlige allianser der inne, forklarer Axel.

Krangel bryter ut

Når alle deltakerne samles etter sniklyttingen bryter det ut en ganske intens krangel mellom Axel og Yasmine.

– Jeg kalte han «sneaky bitch», og det var ikke greit, men jeg følte jeg ble frontfiguren for min allianse og måtte ta kampen alene, sier Yasmine og fortsetter:

– Jeg husker at jeg ble oppgitt, fordi jeg ville forklare meg, men Axel var så glad for at han hadde «busta» oss og det var det han ville poengtere.

Se video av krangelen øverst i artikkelen.

Under krangelen kommer det tydelig frem at Axel er stolt over å ha fersket konkurrentene på hotellet og dermed kan avverge deres plan om å sende ham hjem.

Yasmine på sin side vil forklare sin plan, men det er da det hele går i stå for de to deltagerne, og de kjefter og smeller på hverandre.

Yasmine San Miguel Moussaoui måtte stå opp for sin allianse i krangelen på Paradise Hotel. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

– Jeg følte meg alene der jeg sto, det var litt som å snakke til en vegg, han ville ikke høre på hva jeg hadde å si, forteller Yasmine til Nettavisen.

Måtte bryte inn: – Det ble litt mye

Når temperaturen når kokepunktet bryter Karl høylydt inn og tar Yasmines parti.

Karl Fredrik Førli brøt inn i krangelen for å forsvare Yasmine. Foto: Roy Darvik

– Jeg valgte å bryte inn fordi Axel var så ekkel i måten han snakka på, han var barnslig og hadde en «attitude» mot Yasmine og jeg synes han var teit som ikke lot henne få snakke, forteller Karl.

– På det tidspunktet hadde mange der inne ikke være så greie mot Yasmine og jeg synes det ble litt mye, forteller Karl.

Se krangelen i videoen øverst i saken.

– Det var bare morsomt

Til tross for at krangelen nesten fikk varme Mexico til å fryse til is, følte ikke Axel at krangelen tok overhånd.

Han så på det som en krangel mellom to sterke spillere.

– Nei, jeg synes ikke det tok overhånd. Det var bare morsomt, fordi de dret seg ut og jeg tok dem i det, sier Axel.

– Du kaller Yasmine for vesla og bruker en veldig typisk hersketeknikk, hva tenker du om det i ettertid?

– Når noen prøver å jekke meg ned, da vil jeg også prøve å jekke dem ned. Da kalte jeg henne vesla, det er sånn man gjør, sier Axel.

Gikk over en grense

Karl synes derimot at Axel gikk over grensen med måten han snakket til Yasmine.

– Jeg synes det var stygt av Axel å si vesla og «nasty» ting som at hun var en snik. Jeg synes ikke han trengte å gjøre det, og da klikka jeg, forteller Karl.

Yasmine, som har vært åpen om at det har vært tøft å få mye hat etter å ha vært med på «Paradise Hotel», satte pris på at Karl forsvarte henne inne på hotellet.

– Han tok meg virkelig i forsvar og da husker jeg at jeg tenkte at fy søren, Karl er virkelig glad i meg. Det var veldig fint av ham, forteller Yasmine.