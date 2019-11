Ubåt fra andre verdenskrig var savnet i 75 år – nå er den funnet

USS Grayback la ut på reise fra Pearl Harbor i 1944. En feil oppdaget i fjor, gjorde at ubåt-mysteriet omsider ble løst.

LOS ANGELES (Nettavisen): Under andre verdenskrig var USS Grayback en av de mest suksessrike ubåtene i den amerikanske marinen. Totalt 14 skip skal ha blitt senket av ubåten i løpet av krigen.

I 1944 forsvant imidlertid USS Grayback, og hva som skjedde med den, var lenge et mysterium, skriver New York Times.

Det startet da USS Grayback seilte ut fra Pearl Harbor 28. januar i 1944, med 80 mennesker om bord. Mot slutten av mars var det tre uker siden ubåten skulle ha vært tilbake, og den ble da klassifisert av marinen som savnet og sannsynligvis tapt.

FORSVANT: USS Grayback avbildet i 1941. Foto: U.S. National Archives

Først i 2019, 75 år senere, er USS Grayback funnet. Det opplyser «Lost 52 Project» som er en organisasjon som søker etter savnede krigsubåter.

Etter krigen prøvde nemlig den amerikanske marinen å kartlegge historien til de 52 ubåtene de tapte, og hvor de befant seg. I tilfellet med USS Grayback hadde imidlertid marinen stolt på en feilaktig japansk oversettelse av krigsdokumenter.

Feilen ble først oppdaget i fjor, da en japansk amatørforsker så at det var noe galt med bredde- og lengdegradene på stedet der man trodde USS Grayback hadde havnet. Ett tall var feil, noe som utgjorde en forskjell på omtrent 160 kilometer.

Amatørforskeren delte informasjonen med Tim Taylor, som leder «Lost 52 Project». Og det førte til at USS Grayback i juni ble funnet, 75 år etter den forsvant.

Ubåten ble funnet på nesten 430 meters dyp, omtrent 80 kilometer sør for Okinawa i Japan. Krigsdokumenter forteller at et japansk fly 27. februar slapp en bombe på drøyt 225 kilo på ubåten da den lå ved vannoverflaten. Ingen om bord overlevde eksplosjonen.

- Vi var opprømte, sier Tim Taylor til New York Times om øyeblikket da de fant ubåten.

- Samtidig var det tankevekkende, fordi vi fant akkurat 80 menn, legger Taylor til.

SISTE HVILESTED: USS Grayback ble senket 27. februar i 1944. Foto: Tim Taylor/Lost52 Project

Dagen etter funnet holdt Taylor og mannskapet hans en seremoni for å hedre USS Graybacks personell, der de leste opp alle navnene én etter én.

Dette var ikke det første funnet til «Lost 52 Project». Tidligere i år fant organisasjonen USS Grunion, en ubåt som sank i 1942 utenfor kysten av Alaska.