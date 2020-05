Ukens øl: Erna Solbær/Fever

Det er Erna-feber for tiden. Hun og Høyre har hoppet så solid på meningsmålingene at vi snakker polstyrke.

Nå aner ikke jeg hvilket forhold Erna Solberg har til øl, men på Lysefjorden Mikrobryggeri her i Bergen produseres det i alle fall et øl som er tett på henne navnemessig.

Det er døpt Erna Solbær. Hva er da mer naturlig enn å teste dette og og Haandbryggeriet sin «Fever» denne uken?

Haandbryggeriet, Fever

Fever er frukten av et samarbeid med Thomas Dybdahl. Om han spadde mask (maltrester) eller sang for bryggerne aner jeg ikke, men han er i alle fall nevnt og avbildet på boksen. Noe han absolutt ikke skal være flau av.

Fever blir av bryggeriet klassifisert som en «Fruiten Pale Ale». På norsk blir det noe slikt som Pale Ale tilsatt frukt.

Foto: Sammy Myklebust

Gul og fristende som mandarinjuice, med en flott skumtopp (eller hode, som vi ølnerder sier når vi prøver å imponere).

Duft av sitrus dominerer. Jeg vet ikke om det er ideen om mandarin som har brent seg fast, men jeg mener det heller mot mandarinskall, mens det under ligger en litt mer «brutal» sitrusvariant, i retning grapefrukt.

I munnen blir det straks tettere på hele fruktfatet, med mango, druer og flere frukter fra varmere strøk, før sitrusen igjen tar over og ligger og koser, lett bittert, bakover tungen.

Passer nesten når som helst, men er ikke lett å matche med mat.

Nasjonalitet: Norsk

Tilgjengelig: Meny, Spar, Joker, Gulating

ABV: 4,5 %

Volum: 0,44 l

Pris: 44,90

Literpris: 102,05

Lysefjorden, Erna Solbær

Ølet er brygget «som en ukomplisert lys ale, som er ettergjæret med brettanomyces lactobacillus og pediococcus, og deretter tilsatt solbærkonsentrat».

Foto: Sammy Myklebust

Ser i glasset ut som litt mørk, ublandet solbærsaft.

Duften minner også om min mors solbærsaft. Solbærene er tydelig til stede, men samtidig litt dempet og lett syrlige. Men her ligger det i tillegg helt tydelig et øl under.

Smaken er en solid sammensmelting av øl og saft. Jeg vet det kan høres ut som en krasj, men her smelter det behagelig sammen. Surheten hjelper til å løfte frem fruktsmakene, men er utover det kun til stede i en birolle. Dette bør fungere glimrende som et nybegynnersurøl.

Passer som aperitiff, til middagen eller til den politiske debatten.

Nasjonalitet: Norsk

Tilgjengelig: Vimonopolet

ABV: 6,0 %

Volum: 0,33 l

Pris: 65,40

Literpris: 198,18

