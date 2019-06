Ukjent kjærlighet

For knappe tre år siden inntok den italienske pianisten, komponisten og bandlederen Lorenzo De Finti høytalerne i heimen for første gang. Nå er det heldigvis klart for et gjenhør.

Nok en gang skal Odd Gjelsnes og hans norske plateselskap Losen Records ha all mulig slags ære for å løfte frem flott musikk som vi ellers neppe ville fått muligheten til å stifte bekjentskap med. Han bryr seg ikke nevneverdig om hvor mange skiver det kommer til å selge - han tenker i all hovedsak på om musikken har noe å melde og i dette tilfellet har den så absolutt det. Med eksakt det samme mannskapet som da «We Live Here» blei lansert i 2016, det vil i tillegg til sjefen på piano si Marco Castiglioni på trommer, Stefano Dall´Ora på bass og Gendrickson Mena på trompet og flygelhorn, blir kammerjazzen vi servert på «Love Unknown» en nydelig oppfølger. De Finti har skrevet all musikken sammen med Dall´Ora og vi befinner oss i et svalt, vakkert og melodisk landskap der vi mer enn aner sydlig temperament. Kvartetten beveger seg fra nydelige ballader til mer heftige luftlag der rocka impulser også har funnet sin naturlige plass. Solistisk holder kvartetten, som har sin base i Milano, høyt nivå. De Finti er en svært uttrykksfull pianist, cubanske Mena holder den trompetstandarden vi har blitt bortskjemt med fra cubanske musikanter, Dall´Ora imponerer med sin effektbruk og Castiglioni groover det av i alle slags tempi. Lorenzo De Finti Qrt hører hjemme på ei svært høy hylle og med norsk hjelp kommer de forhåpentligvis til å nå langt utenfor Milano grenser også. PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig. Lorenzo De Finti Qrt Love Unknown Losen Records/MusikkLosen