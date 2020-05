Ulrikke Brandstorp ble snytt for Eurovision: – Fikk beskjed om at jeg var for blid

Denne uken skulle Ulrikke Brandstorp egentlig stå på scenen i Rotterdam som Norges bidrag til Eurovision. I podkasten «SCHENDIS» legger hun ikke skjul på at motgangen har vært hard å takle.

Det har mildt sagt vært en berg-og-dalbane for den 24 år gamle sarpingen Ulrikke Brandstorp, etter at hun stakk av med seieren i Melodi Grand Prix i januar tidligere i år.

Det som skulle bli en av hennes lykkeligste dager, endte i kaos da stemmesystemet gikk dunken.

Midt under sendingen oppstod en feil som gjorde at publikum ikke fikk stemme. Seerne var i harnisk, og NRK tok i bruk en «backup»-jury, som sammen med stemmene som kom inn før alt brøt sammen, kåret favoritten Ulrikke Brandstorp til årets MGP-vinner med låten «Attention».

Løsningen høstet massiv kritikk, der flere var uenig i både kåringen og løsningen til NRK.

– Å være vinneren av Grand Prix 2020 har jo vært ganske heftig, sier Ulrikke Brandstorp i Nettavisen-podkasten «SCHENDIS» denne uken.

- Så mannen med ljåen

Ikke nok med at stemmekaoset la en demper på selve seieren i Oslo spektrum, så tok det heller ikke lang tid før det ble klart at Eurovision ble avlyst grunn av koronaviruset.

– Midt mellom dette fikk jeg også en ganske kraftig lungebetennelse. Jeg var nær sagt død. Jeg så mannen med ljåen inne på soverommet, for å si det sånn. Det er åtte dager av livet mitt jeg ikke husker, sier hun åpenhjertig i podkasten, og forteller at det rett og slett ble en kamp da hun mistet stemmen fordi hun hostet så mye.

KAOS: Lykken var kort for Ulrikke Brandstorp etter at seieren i Melodi Grand Prix endte i et kaos uten like. Denne uken skulle hun i utgangspunktet representere Norge i Eurovision, men også den gleden ble satt lokk på for 24-åringen. Foto: Tore Meek (NTB Scanpix)

24-åringen har flere ganger tenkt på hvordan det går an å være så mye uheldig på så kort tid.

– Jeg har kastet et par ting i veggen hjemme, jeg har grått litt, også ler man litt fordi hele situasjonen er smått surrealistisk. Dette har man kjempet for så lenge. Endelig er det min tur, men så – nei, sier hun.

– Sinte fordi jeg er glad

Til Nettavisen forteller 24-åringen at det siste halve året har vært svært tøft følelsesmessig, men at hun likevel har klart å se det positive i en ellers så håpløs situasjon. Hun forsøker til enhver tid å gjøre situasjoner best mulig.

I sosiale medier deler Brandstorp ofte bilder og videoklipp av seg selv der hun smiler, ler og får følgerne sine til å le.

Til tross for at innleggene får massiv respons, er det likevel ikke alle som liker at Brandstorp er så blid.

– Uansett hva man gjør, så blir det feil for noen. Jeg begynte blant annet med en slags korona-musikal på Instagram for å spre litt glede i en kjip tid. Da fikk jeg beskjed om at jeg var for glad. «Hvorfor er ikke hun mer lei seg nå?», var det en som skrev, forteller Brandstorp, og fortsetter:

– Selv om Eurovision ryker og sånne ting, kan man jo smile for det. Folk aner ikke hvor i prosessen man er, og må slutte å bry seg så veldig. De vet ikke hva som foregår i hodet og hjertet.

Nye planer

Brandstorp forteller at hun har opplevd mye hat i sosiale medier i både kjølvannet av MGP og Eurovision. Selv lar hun ikke de negative kommentarene gå innpå seg, og bruker heller energien på de positive tingene i livet.

Denne uken slipper hun blant annet en ny remix av vinnerlåten «Attention» og jobber iherdig mot en juleplate hun skal slippe mot slutten av året.

– Jeg gleder meg helt vilt til tiden fremover, sier hun optimistisk.

