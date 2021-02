Ulrikke Brandstorp gjør comeback på MGP-scenen

Ulrikke Brandstorp takket nei til en ny deltakelse i MGP. Nå er tilbake på scenen med splitter ny låt – ett år etter skandalefinalen.

For ett år siden sto Ulrikke Brandstorp på scenen i Trondheim og kunne juble over å ha vunnet Melodi Grand Prix med låten «Attention». Lykkerusen ble imidlertid raskt dempet etter at flere TV-seere raste mot NRK på grunn av stemmetrøbbel.

En heftig debatt om hvorvidt finalen måtte avgjøres på nytt blusset opp, og stor kritikk ble rettet mot kanalen for hvordan de håndterte stemmetrøbbelet.

Det til tross, ble det likevel bestemt at Brandstorp ble den riktige vinneren som skulle representere Norge i finalen i Eurovision Song Contest samme år, noe som også falt i grus for artisten på grunn av koronapandemien.

Tilbake på scenen

Artisten har ikke ligget på latsiden av den grunn. Året ble hektisk med deltakelse i «Kompani Lauritzen», som straks sendes på TV, og for ikke å snakke om den imponerende deltakelsen i TV-suksessen «Maskorama» på NRK.

Og nå er hun altså tilbake på Melodi Grand Prix scenen. Denne gangen utenfor konkurransen.

– Det er litt deilig å kun fokusere på å kose seg og levere 100 % på scenen, og slippe de mange nervene og tankene som jeg kjente på under finalen i fjor. I år er det ingen stemmer som skal sankes, jeg skal rett og slett bare gå ut der og kose meg og levere to veldig kule, men veldig forskjellige nummer, sier Brandstorp i en pressemelding.

I tillegg til å åpne årets finalesending med vinnerlåten fra i fjor, «Attention», skal hun også synge sin splitter nye låt, «Falling Apart».

– «Falling Apart» er som skapt for Eurovisionscenen, så det er utrolig stas å få lov til å vise den frem i finalen nå på lørdag med fullt show. Jeg kan love god stemning, og forhåpentligvis kommer det til å rykke ekstra godt i dansefoten hjemme hos folk. Siden vi er i den situasjonen vi er i for tiden, hvor man ikke kan dra på byen, så håper jeg at hele det norske folk danser som gale i stua under «Falling Apart».

Fikk tilbud om å delta

At Ulrikke Brandstorp skal tilbake til MGP-scenen ett år etter skandaletrøbbelet er absolutt ikke gitt.

Da Brandstorp gjestet Nettavisen-podkasten «Schendis» i fjor, da hun i utgangspunktet skulle stå på scenen i Nederland for Eurovision, kunne artisten fortelle at hun hadde fått tilbudet om å delta på nytt i MGP for å få muligheten til å vinne igjen og delta i Eurovision.

Det takket hun imidlertid nei til.

– Jeg hadde dritlyst til å representere Norge, men så ble det sånn at det er valgfritt hva hver nasjon gjør. Så da gikk NRK for å kjøre vanlig Grand prix neste år (2021). Det er dritkjipt, superskuffa uten tvil, uttalte hun i podkasten og fortsatte:

– Så sa de at «du kan få en plass i finalen neste år». Jeg takka nei, det var litt flere grunner til det. Da hadde jeg hatt akkurat samme utgangspunkt som jeg hadde i 2020, for jeg hadde jo finaleplass da. Hadde jeg hatt «den låta», en ny «Attention» liggende, for den hadde jeg ordentlig troa på - men det hadde jeg ikke. Og det og ikke ha en sånn låt, og å få den plassen fordi det er synd på deg, det ville jeg ikke.

