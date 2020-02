Ulrikke Brandstorp har helt andre planer enn å bare ta med seg pokalen hjem: - Det har vel aldri vært en MGP-baby før?

Ulrikke Brandstorp er hemmelig forelsket i Frankrikes bidrag til Eurovision.

I mai går Eurovision Song Contest av stabelen i Rotterdam i Nederland, og etter en dramatisk Melodi Grand Prix-finale ble det til slutt bestemt at det er Ulrikke Brandstorp som skal representere Norge.

At det er stor stas å få tildelt den jobben er det ingen tvil om, og Brandstorp har uttalt at hun skal gjøre alt hun kan for å gjøre Norge stolt.

Men Brandstorp har også helt andre planer for sitt opphold i Nederland i mai.

«Hemmelig» forelsket

Fredag kveld gjester MGP-stjerna sofaen til Stian Blipp og Helene Olafsen i talkshowprogrammet «Senkveld» på TV 2, og der røper hun at hun har fått et godt øye til en av de andre deltakerne i Eurovision.

Se et lite utdrag fra intervjuet øverst i saken!

- Det har seg sånn at Frankrike stiller med en veldig kjekk mann. Han Tom. Og jeg vet ikke om det finnes noen MGP-baby, hvis ikke det gjør det så er det på tide. Jeg tenker at overskriftene kan bli noe sånt som «Ulrikke tar med pokal og franskmann hjem», sier Brandstorp til latter fra salen.

- Kanskje vi kan få noen ekstra stemmer fra Frankrike også? legger hun til humoristisk.

Fullt fokus

Til tross for at Brandstorp en rekke ganger har understreket at hun er singel, forteller hun til Nettavisen at hun har fullt fokus på jobben fremfor å finne kjærligheten om dagen.

Likevel innrømmer hun at det ikke bare er tull det som kommer frem hos «Senkveld».

- Det er ikke til å stikke under stol at Tom Leeb som representerer Frankrike er veldig kjekk, sier hun.

I kveldens «Senkveld»-episode røper også Brandstorp at sangene hun skriver faktisk er inspirert av ekte hendelser. Blant annet tidligere forhold som ikke har gått så bra.

Hun takker blant annet eks-kjærestene for seieren i Melodi Grand Prix tidligere denne måneden.

- Låta handler ikke om en spesiell ekskjæreste. Den handler om når man ofte blir betatt av et menneske, hvordan man lett gjør rare ting og endrer litt på sin egen væremåte for å få oppmerksomheten til det andre mennesket, sier hun til Nettavisen og fortsetter:

- Man blir litt blendet av det å være betatt. Det handler om den fasen når man blir kjent med et nytt menneske, sier hun.

«Senkveld» sendes på TV 2 klokken 22:20 fredag kveld.

