Ulrikke Brandstorp kommenterer MGP-kaoset

- Jeg forstår frustrasjonen.

Med låten «Attention» vant artist Ulrikke Brandstorp den norske Melodi Grand Prix-finalen, og blir med det det norske bidraget under den internasjonale finalen i Rotterdam i mai.

24-åringens store seier ble imidlertid overskygget av NRKs tekniske problemer knyttet til avstemningen under MGP-finalen.





Folkejury avgjorde

Den vanlige måten å stemme på gjennom telefonlinjen var i år erstattet med en stemmefunksjon på NRK.no. Nytt av året var at seerne kunne sende inn emojis etter hvert, som indikerte hvilke følelser de hadde rundt låtene. Den store pågangen førte imidlertid til at nettsiden brøt sammen.

Dermed var det en folkejury på 30 mennesker som avgjorde hvilke fire artister som gikk videre av de totalt ti finalistene. Etter dette ble folkets stemmer igjen tatt med i beregningen.

NRK mottok over 700.000 stemmer i den siste runden.

– Vi må evaluere dette på alle plan og vurdere om backup-juryen skal være enda sterkere neste år, sier prosjektleder Stig Karlsen.

Stemme-trøbbelet har skapt sterke reaksjoner, og mange stiller spørsmål ved om finalen ble avgjort på en god nok måte.

- Forstår frustrasjonen

Nå kommenterer vinneren selv NRK-skandalen på Instagram.

- Jeg forstår frustrasjonen rundt stemmeproblemene til NRK, og gårsdagens finale ble ikke sånn alle hadde sett for seg. Mine medfinalister har kommet med gode ord og lykkeønskninger - Det betyr mye. Vi er artister og låtskrivere, så får NRK ta det rundt, skriver Brandstorp.



Videre skriver 24-åringen at hun nå er klar for å gi alt i den internasjonale finalen.

VANT: Ulrikke Brandstorp var glad, men sliten, dagen etter seieren i MGP-finalen. Her er hun med trofeet hun fikk på scenen i Trondheim. Foto: Tore Meek / NTB scanpix