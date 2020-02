Ulrikke Falch forlater Instagram: - Vil føle meg verdig på egenhånd

Ulrikke Falch (23) har valgt å ta en pause fra Instagram. I et siste innlegg takker hun kritikerne og støttespillerne sine, samtidig som hun forklarer hvorfor hun deaktiverer kontoen sin.

«Det er tid for meg å finne verdien i hvem jeg er uten all den overfladiske bekreftelsen rundt meg hele tiden. Målet mitt er å føle meg verdig på egenhånd, finne styrke og verdi i meg selv og ikke via de tingene jeg oppnår. Det er hvorfor jeg har bestemt meg for å forlate Instagram», skriver Falch på sin profil onsdag kveld.

I innlegget takker hun også kritikerne, samt kjærligheten og støtten hun har fått - noe som har lært henne mye om seg selv og sine omgivelser.

- Det er noe jeg vil gjøre for meg selv akkurat nå, og jeg har det veldig bra! Utover det har jeg ikke noe mer kommentar, skriver Falch i en tekstmelding til Nettavisen på spørsmål om hun vil utdype utmeldingen.

- Viktig for meg

Videre skriver den tidligere «SKAM»-skuespilleren at hun nå føler seg trygg nok til å finne verdi i det hun er utenom sosiale medier.

For å unngå å la seg friste av å bruke Instagram igjen, skriver Falch at hun skal deaktivere brukeren sin. Da Nettavisen sjekket i 20-tiden, var kontoen borte.

«Dette er viktig for meg for å være helt tilstede i mitt eget liv. Takk for selskapet ditt og hade for denne gang», avslutter skuespilleren i det digitale avskjedsbrevet.

Falch har tidligere vært åpen om sine psyskise smerter og usikkerheter. Siden NRK-serien «SKAM» hadde premiere i 2015, ble hun slynget inn i rampelyset på rekordtid.

Pause tidligere

Helt til slutt i Instagram-innlegget presiserer Falch at hun «er på et bra sted nå», etterfulgt av et hjerte.

Også våren 2018 tok forfatteren og samfunnsdebattantenen en pause fra Instagram og sine da over én million følgere. I etterkant kom hun tilbake og kapret en lignende følgerskare

I høst var Falch gjest i Nettavisen-podcasten «Schendis», hvor hun blant annet fortalte om hvordan foreldrenes skilsmisse har preget henne gjennom hele livet.

