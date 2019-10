Ulrikke Falch om Sats' nye klesregler: - Det handler ikke om diskriminering

- Jeg tror det er viktig å ikke dra inn at det handler om diskriminering av kvinner, for det er flere enn bare jenter som bruker magetopp og shorts, sier Ulrikke Falch.

Helt siden Sats strammet inn kleskodereglene på treningssentrene sine over hele landet, har folk rast mot treningskjeden.

I sommer gikk blant andre den tidligere «Paradise Hotel»-deltakeren Sofie Karlstad (22) hardt ut mot treningssenteret etter at hun skal ha fått beskjed om at hun var for lettkledd «og at det kunne være støtende for andre».

Tydeligere retingslinjer ble etterspurt, og forrige uke tok Sats kundene på ordet med et illustrasjonsbilde som viser kundene nøyaktig hva som må dekkes til for at de skal få lov til å trene på deres treningssenter.

Dette fikk blant andre Alexandra Joner (29) til å se rødt. På Instagram i helgen gikk 29-åringen hardt ut mot treningskjeden og anklaget dem for diskriminering.

Dette synes imidlertid skuespiller og samfunnsdebatant Ulrikke Falch (23) blir for dumt.

- Handler ikke om diskriminering

Søndag kveld la Falch ut et bilde av seg selv iført treningsklær som ifølge Sats ikke tilfredsstiller kleskodekravet treningssenteret har til sine treningssenter.

Foto: Skjermdump, Instagram

- Meg som ikke får trene på Sats Norge, skriver hun til et bilde av seg selv.

På sin Instagram Story søndags kveld, tar Falch opp klesdebatten. Der forteller hun blant annet at hun tror de nye klesreglene i utgangspunktet er blitt etablert med en god intensjon om å bekjempe kroppspress, slik Sats har uttalt tidligere, men at hun er uenig i måten det gjøres på.

- Vi er nødt til å normalisere forholdet til kropp, og det gjør vi ikke ved å be folk om å dekke seg til eller kle på seg, sier hun blant annet.

Men å kalle det for diskriminering, slik Joner gjør, mener Falch er feil.

- Jeg tror det er viktig å ikke dra inn at det handler om diskriminering av kvinner, for det er flere enn bare jenter som bruker magetopp og shorts, og kroppspress påvirker alle mennesker, ikke bare jenter, skriver hun og legger til:

- Pluss at ordet diskriminering blir å dra det ut av proporsjoner når virkelig diskriminerig foregår på langt mer alvorlig nivå.

Ulrikke Falch har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser.

Vil hjelpe medlemmene å forstå

Ifølge John Kristian Stubban, Country Manager for Sats Norge, er hele poenget med illustrasjonsbildene å gi tydeligere retningslinjer til kundene sine.

- Ved å gi en tydeligere retning om hvilken kleskode som er ok, kan vi hjelpe medlemmene våre til å forstå hva som er passende, skriver John Kristian Stubban, Country Manager for Sats Norge i en mail til MinMote.

Da Nettavisen skrev om samme problematikk i sommer, kunne kommunikasjonsansvarlig i Sats, Marianne Orderud, fortelle til Nettavisen at de synes det er trist at debatten har tatt denne retningen.

Ifølge Orderud opplever de at bekledningsspørsmålet på deres treningssenter ikke er et stort problem.

- Vi har over 700.000 medlemmer fordelt på 250 treningssenter. Det er sjelden at vi opplever at bekledningen på senterne våre er et problem. Når det er sagt så har vi en trivselsregel som går på bekledning, men den er åpen for tolkning, sa Orderud til Nettavisen den gang.

Marianne Orderud i Sats har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser.