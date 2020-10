Overskriftene fortsetter.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Forrige uke skapte skuespillerne Dominic West (51) og Lily James (31) overskrifter i kjendispressen verden over, etter at de ble avbildet kyssende under en helgetur til Roma i Italia.

West er nemlig godt gift, og utroskapsryktene begynte raskt å svirre. Kona, Catherine Fitzgerald (49) så imidlertid ut til å ta det hele med knusende ro, og få dager etter at West returnerte til Storbritannia poserte han kyssende med kona.

Men selv om kysset i Italia tilsynelatende ikke har gjort noen skade, er ikke skriveriene over.

Nå er nemlig West og James under etterforskning, skriver The Sun. De skal nemlig ha brutt covid-reglene i Italia, i tillegg til at de skal ha kjørt ulovlig på el-sparkesykkel i byen.

Risikerer bot

Skuespillerduoen benyttet seg av en el-sparkesykkel for å komme seg rundt i den italienske hovedstaden.

Denne kjørte de på sammen, noe som ikke er lov. Italiensk lov sier nemlig at det ikke er lov å kjøre to på el-sparkesykler for å unngå spredning av koronaviruset. Brudd på loven resulterer i en bot på 200 euro - om lag 2200 norske kroner.

– Loven er tydelig. Å kjøre to stykker på el-sparkesykler er forbudt. Det er brudd på veiloven og et brudd på de nye covidlovene, forteller rådmann Stefano Marin til The Sun.

Videre forteller Marin at man skal holde avstand, og at det å kjøre el-sparkesykkel sammen ikke følger dette rådet.

Nå skal saken etterforskes.

– Nå som vi er blitt gjort oppmerksomme på dette skal vi etterforske saken. Loven er lik for alle, sier Marin.

Kler av seg for en god sak

Oktober måned retter årlig fokuset mot brystkreft, og blant annet går flere med rosa sløyfe for å vise solidaritet.

Skuespiller Melanie Griffith (63) har på sin side gått for rosa undertøy, som hun poserer i på Instagram. Bildet får fansen til å juble i kommentarfeltet, der flere har lagt igjen gode ord.

«Wow, du ser fantastisk ut», skriver en, mens en annen ikke kan tro at Griffith er 63 år gammel.

«Du ser ut som du er 40. Håper jeg eldes like godt som deg, for du er vakker», lyder kommentaren.

«Jeg kan ikke tro det. Du ser utrolig bra ut», skriver en tredje.

Griffith har selv hatt kreft. I 2009 gjennomgikk hun en operasjon for å fjerne hudkreft i ansiktet, og i 2017 blusset den opp igjen. Også den siste operasjonen var vellykket.

Hylles av familien på 40-årsdagen

21. oktober fylte realitystjernen Kim Kardashian 40 år, og i kjent Kardashian-stil har flere av familiemedlemmene tatt til sosiale medier for å gratulere henne med den store dagen.

Khloé Kardashian (36) har blant annet delt et langt innlegg der hun hyller storesøsteren på bursdagen.

«Du har alltid vært en jeg beundrer. Det gjør jeg fortsatt, og det vil jeg alltid gjøre. Din besluttsomhet, ambisjon, grasiøsitet, etikk, din iver etter å gjøre en forskjell. Jeg kan ramse opp så mye mer. Du gjør det alt med balanse. Du er en glamorøs superkvinne i mine øyne. Jeg er ikke sikker på hvordan du gjør det, og likevel får du alt til å se så sømløst ut», skriver hun blant annet til et bilde av storesøsteren sin.

I anledning den store dagen har Kardashian-klanen viet den nyeste episoden av «Keeping Up With The Kardashians» til jubilanten, og både Kris Jenner (64) og Kourtney Kardashian (41) har delt klipp fra episoden på Instagram.