Une Bastholm: - Julemiddagen blir to typer vegetarisk stek

MDG-leder Une Bastholm forteller at det ble mye krangling med familien den første julen etter at mormoren døde.

I denne julespalten forteller kjente norske personer om sine planer for julen, om hvordan de har opplevd året som har gått og om ønsker for det nye. Fra oss til deg: God jul!

Une Bastholm (34), partileder og stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne (MDG):

Hvordan og med hvem skal du feire jul i år? - Med familien på småbruket til søstera mi i Malvik. Det blir julegrøt til fjøsnissen, Tre nøtter til Askepott og to typer vegetarisk stek til middag, med klassisk juletilbehør. Søstera mi er dessuten rå på hjemmelaget bakst og søtsaker.

Les også: Slik vil MDG strupe biltrafikken: - Må kvitte oss med den så fort som mulig

Hva er ditt beste og verste juleminne?

Beste: - Vente på at dattera mi skulle melde sin ankomst julen 2017, på overtid. Det var den roligste og fineste julen jeg har hatt, høygravid, med kortspill og ellers ingen planer.

Verste: - Det ble for mye krangling med familien første jula etter min kjære mormor døde. Det ble uforståelig for morfaren min som var på besøk at vi andre kjeklet om uviktige ting. Selvfølgelig, og sårt å tenke på i ettertid.

Les om andre kjendisers juleplaner og ønsker for det neste året lenger ned i saken!

Nyttårsaften, hvordan blir feiringen? - Ingen planer ennå. Tar det rolig med familie og kanskje noen venner. Jeg bruker ofte å spille Ticket to Ride utover kvelden på nyttårsaften, så holder en knapp på det i år også.

Hvis du skal beskrive 2020 i én setning? - Det året en hel verden gikk grunnkurs i smittevern, men kostnadene ble store for mange.

Les også: MDGs nye stjerneskudd: - Jeg går også på McDonald’s

Ditt største ønske for 2021? - At barna som nå får ødelagt barndommene sin i flyktningeleire i Hellas får komme til trygge hjem, at Norge tar sitt ansvar for at dette skjer, og at klimagassutslippene går kraftig ned til neste år, så vi klarer å ta vare på Norge også for barna våre.

Les også: Valgforsker mener det er én ting som er overraskende ved MDGs snuoperasjon

Hva er dine planer for det neste året? - Jeg skal bli mamma igjen i april :) Og så skal jeg sørge for at MDG får mange nye stortingsrepresentanter i valget.

Reklame Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til slutten av februar