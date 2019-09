Vi er noen rundt om på kloden som ikke har noe spesielt mot Gammel Dansk. Pianisten Zier Romme gjør absolutt sitt til at vi kan like ung dansk også.

Med sine 27 år tilhører Zier Romme en ny generasjon danske jazzmusikere som, sin unge alder til tross, går inn i en solid dansk tradisjon som lener seg godt på amerikansk jazz med røtter i bebop.

Romme er i besittelse av et enormt talent og han bekjenner seg her til den tradisjonen han er mer eller mindre født og oppvokst med: Frank Sinatra og ikke minst Oscar Peterson. Med sin enorme teknikk og sin evne til å uttrykke seg i heftige tempi, noe han ikke gjør for ofte, men nok til å fortelle oss at han har noe å melde også når det går unna, viser Romme oss at slektskapet til den store canadier er veldig tydelig.

Med seg har han to gode venner - unge danske de også - Pelle von Bülow på gitar og Rune Fog-Nielsen på bass og i tillegg amerikanske Rodney Green på trommer. Green er veteranen her med sine 40 år og har vært i den amerikanske jazzhetlufta helt siden har var i tenåra. Han har jobba med «alle», inkludert Charlie Haden, Herbie Hancock, Dianne Reeves og Diana Krall - lista kan gjøres så lang man bare vil.

Her er det relativt ukjente låter av Hancock, Corea, Irving Berlin, Thad Jones og vår egen Robert Normann!!!!! «Noget om helte» er en kjent sang i Danmark som Normann skrev melodien til og her viser Rommes kvartett at legenden Normanns låt har noe i dette feltet å gjøre. Veldig morsomt og et flott møte med nye flotte, unge og særdeles lovende unge dansker og en amerikansk «veteran».

Alvin Queen kan sin bebop- og Peterson-historie.

Unge Romme gir seg heldigvis ikke der. Sammen med trommeslageren Alvin Queen (69), som spilte med Peterson på slutten av hans karriere, er han med på å lage en skikkelig Peterson-hyllest. Amerikanske Queen har vært bosatt i Sveits i store deler av sitt liv, men beboputtrykket har han på ingen måte glemt av den grunn.

Her får vi en rekke låter enten skrevet av sjefen eller assosiert med han pluss at Romme, som her også er representert med sitt andre etternavn - Larsen, har skrevet en herlig hyllest til sitt store forbilde, «Hero». Ikke tvil der med andre ord.

Dette er en hyllest der trioformatet i stor grad får råde og bassisten Ida Hvid viser oss at den store og sterke danske basstradisjonen er i de beste hender. Romme får også vist seg fram på egen hånd både i Petersons «Jesus Christ Lies Here Tonight», «The Last Supper», "Hymn to Freedom" og i ettertenksomme «Hero»- også i det formatet er han langt framskreden allerede.

Det hevdes at dansk jazz er mye mer prega av den amerikanske tradisjonen enn for eksempel her hjemme. Ofte stemmer nok det og i Zier Romme har danskene fått fram ei ny stemme som kommer til å prege dette uttrykket i åresvis fremover.

Zier Romme Stories Storyville Records/MusikkLosen