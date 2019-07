«Unge lovende»-Alexandra har fått ny kjæreste ett år etter bruddet

- Det er så fint, og det gir meg masse energi, sier Alexandra Gjerpen.

I februar i fjor avslørte skuespiller Alexandra Gjerpen, kjent fra serien «Unge lovende» på NRK, at hun og kjæresten gjennom flere år, Herman Sabado, hadde gjort det slutt.

- Jeg har gruet meg så mye til å si dette. Men jeg er faktisk singel. Ganske nylig, svarte skuespilleren på spørsmålet om sivilstatus i radioprogrammet «Lørdagsrådet» den gang.

Nå ser det imidlertid ut til at lykken smiler for den unge skuespillerstjernen igjen. I et intervju med Kamille røper hun nemlig at hun har fått seg kjæreste.

- Det er så fint, og det gir meg masse energi. Det er en tid for alt, og det er også noe som skal følges opp, for å si det sånn. Relasjonen skaper også en balanse og viser meg at det er andre ting i livet som er viktig å få med seg, sier hun til magasinet, gjengitt av Se og Hør.

Hvem Gjerpens utkårede er velger hun imidlertid å være svært hemmelighetsfull rundt.

- Jeg føler at 2018 var jobbåret, og at 2019 er kjærlighetsåret, sier hun i intervjuet.

Stor suksess

Det er ingen tvil om at Gjerpen har gjort det stort på skuespillerfronten det site året.

Sammen med skuespillerkollegene Siri Seljeseth og Gine Cornelia Pedersen har hun gjort serien «Unge lovende» til en stor suksess gjennom hele fire sesonger. Med serien har hun blant annet blitt Gullruten-nominert til Beste kvinnelige skuespiller i 2016.

Den gang ble det imidlertid ingen pris, men i august får hun sjansen igjen. Tidligere i sommer ble det nemlig kjent at hun er nominert til en Amandapris for beste kvinnelige birolle i filmen «Når jeg faller».

- Dette er faktisk litt kokko, det å se navnet mitt ved siden av Anneke von der Lippe og Maria Bonnevie er ganske stort for meg, fortalte Gjerpen til Nettavisen da nominasjonene ble kjent.

Vil stifte familie

Selv om hun nå mener at 2019 er året for kjærlighet for henne, har hun likevel ikke lagt skuespillerkarrieren på hylla. I intervjuet med KK innrømmer hun imidlertid at hun har et stort ønske om å stifte en familie.

- Det er et stort ansvar, og det er ikke noe jeg tar lett på. Og det er jo heller ikke bare min avgjørelse, it takes two to tango. Men jeg har veldig lyst til å starte min egen familie med egne tradisjoner, selv om man bare er to, sier hun.