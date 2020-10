Ungkarskvinnen-fansen i sorg over skilsmissenyhet

Går hver til sitt etter ni år som par.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Ashley Hebert (35) og J.P. Rosenbaum (43), som fant hverandre i tv-programmet «Ungkarskvinnen» i 2011, skriver på Instagram at de har besluttet å gå hver til sitt etter åtte år som ektepar. Sammen har de en sønn og en datter.



Rosenbaum skriver følgende i sitt innlegg:

«Jeg har prøvd å skrive dette innlegget flere ganger, og hver gang føler jeg vantro og ekstrem tristhet. Jeg skjønner at dette kommer som et sjokk på alle, men jeg kan forsikre dere om at dette er noe som har utviklet seg i forholdet vårt over lang tid. Det er med et tungt hjerte at jeg deler med dere at Ashley og jeg har besluttet å leve livene våre fra hverandre».

Videre skriver han at det ikke er noe dramatisk som har skjedd, og forsikrer om at han og Hebert har prøvd alt for å redde ekteskapet. Omsider har duoen kommet frem til at de er svært ulike, og ikke nødvendigvis ser likt på viktige ting som trengs for å bygge et lykkelig og sunt ekteskap over tid.

Hebert og Rosenbaum har i mange år vært et av favorittparene til trofaste og «Ungkarskvinnen»- og «Ungkaren»-fansen, som åpenbart mottar beskjeden med stor sorg. I kommentarfeltet er det mange som er skuffet.

«Jeg tror ikke på noe lenger. Alt er forferdelig», skriver en.

«Ikke søren. 2020 er et jævlig år. Favorittene mine fra serien. Dette knuser hjertet mitt», skriver en annen.

Les også: Durek Verrett hyller kjæresten og Norge: – Jeg elsker å være her



VAKTE OPPSIKT: Meghans svar på spørsmål om hun hadde det bra under en reise til Sør-Afrika i fjor skapte overskrifter i medier verden over. Foto: Michele Apatari (AFP via NTB)





Røper hvorfor hun svarte så ærlig på spørsmål om hvordan hun har det

Da

i oktober i fjor, fikk førstnevnte spørsmål fra ITVs journalist, Tom Brady, om hvordan det gikk med henne.

– Takk for at du spør, det er ikke så mange som har spurt meg om jeg har det bra. Det er en veldig ekte ting å gå gjennom bak kulissene, svarte Meghan, tydelig emosjonell.

Intervjuet skapte overskrifter verden over, og nå forklarer hertuginnen bakgrunnen for det ærlige svaret. Det gjør hun i podkasten «Teenager Therapy», der hun og ektemannen blir intervjuet av tre studenter fra Loara High School i California.

Les også: Full klinsj blant «Farmen»-deltakerne: – De skapte en vridd forestilling av meg

– Jeg var utslitt

I podkasten kommer det frem at hertuginne Meghan ikke så for seg hvor mye oppmerksomhet svaret ville få.

– Vi var i Sør-Afrika, det var den siste dagen, og herregud så sliten jeg var. Jeg skulle gi Archie (sønnen, journ. anm.) et bad... Jeg var utslitt, forteller hun, før prins Harry skyter inn at Meghan fortsatt ammet sønnen på daværende tidspunkt.

Kombinasjonen av et travelt program og mammatilværelsen slet henne rett og slett ut, og under intervjuet med ITV tenkte hun ikke over hvordan svaret hennes ville bli mottatt.

Les også: «Mamma Mia»-stjernen i trekantdrama: – Jeg gjør feil hele tiden

TRAVELT: Meghan og Harry hadde med seg sønnen Archie til Sør-Afrika, og legger ikke skjul på at det var overveldende å ha med seg et lite barn på en offentlig, kongelig reise. Her møter de erkebiskop Desmond Tutu i Cape Town. Foto: NTB

– Det var mye, og på slutten, da journalisten spurte om det gikk bra med meg, innså jeg ikke at svaret mitt ville få så mye oppmerksomhet over hele verden. Jeg tenkte ikke over det, og svarte ærlig fordi det var et sårbart øyeblikk. Jeg var sliten. Det var bare sånn jeg hadde det, forteller 39-åringen.

Til tross for at hun ikke hadde noen intensjon om å skape overskrifter verden over, tror hertuginnen at det ærlige svaret hadde et viktig budskap under overflaten nå i ettertid.

– Jeg tror det er tydelig at grunnen til at det traff så mange er fordi alle vil bli spurt om de har det bra, fastslår Meghan.

Hemmelig melding

Da Meghan og Harry giftet seg 19. mai 2018, fikk bruden en giftering laget av walistisk gull. Også hertuginne Kate (38) og dronning Elizabeth (94) har gifteringer laget av walistisk gull, og sistnevntes ring inneholder en helt hemmelig detalj.

Det skriver Harper's Bazaar, som refererer til boken «Prince Philip: Revealed», skrevet av Ingrid Seward. I boken forteller forfatteren om dronningens giftering, som hun fikk i 1947.

«Philip slapp å betale for gifteringen, da han fikk walistisk gull fra folket i Wales, som ringen er laget av. Dronningen tar den aldri av seg, og i ringen er det en inngravering. Ingen vet hva som står i den, kun han som inngraverte den, dronningen og ektemannen hennes», skriver Seward i boken.

Les også: Gir unikt innsyn bak Slottets murer i ny bok

KONGELIG BRYLLUP: Dronning Elizabeth og prins Philip giftet seg 20. november 1947. Foto: NTB

Gifteringer er ofte inngravert, gjerne med navnet til den man gifter seg med eller datoen til bryllupet. Hva som står skrevet i dronning Elizabeths ring vil trolig forbli hemmelig.