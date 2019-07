Ungt og hipt

Det norske fusionbandet Ninjabeat har vært med oss i fire år nå og med andrealbumet «West» bekrefter de at de holder meget solid nivå.

Er du blant dem som synes musikk i slektskap med band som Snarky Puppy, Lava, Mezzoforte og Weather Report har livets rett og vel så det, så kommer Ninjabeat som et friskt pust. Det betyr også at de havner i flinkisklassen til mange av de som føler for å markere slikt. Det betyr igjen at de nesten ikke blir omtalt av de hippeste gutta i klassen - slik har det vært med slik musikk i flere tiår og slik er det dessverre fortsatt. Dæm om det!

Magnus Bakken (27) fra Lillehammer er på alle vis sentral i Ninjabeat. Etter å ha tilbragt fire år på en av klodens viktigste utdanningsinstitusjoner for jazz, Berklee i Boston, USA, er hans trygt tilbake i kongeriket. Der tok han kjapt initiativet til å sette i gang bandet sammen med annen Berklee-er, elbassisten Bo Berg, og Bakken har også skrevet all musikken til det nye albumet.

Alle de nevnte bandene er sikkert referanser for Bakken også. I tillegg tviler jeg på om han ville ha noe mot at Brecker Brothers blir nevnt i samme åndedrag også. Ensemblemessig er det et heftig trøkk og solistisk fleskes det også til. I tillegg til saksofonist Bakken og Berg er trompeter Pål Gunnar Fiksdal, gitarist Ture Janson, trommeslager Ole Morten Sommer og tangentist Kristian Wentzel, pluss trombonist Even Kruse Skatrud som gjest på ett spor, hjertelig tilstede. Det at alle føler et sterkt slektskap til dette blide fusionuttrykket hersker det absolutt ingen tvil om - alle er veldig på hjemmebane.

Det swinger og groover vederstyggelig av den blide musikken til Ninjabeat. Her er det overhode ingen problemer med å finne fram til eneren og sjøl om det ikke er noe voldsomt nytt med det bandet bringer til torgs, så sørger de for sol og varme med musikken sin. Det holder ei god stund det.

