Unik melding fra grannelandet

Saksofonisten, vokalisten, elektronikeren - og veldig mye mer - Lisen Rylander Löve fra Göteborg har satt seg til ved kjøkkenbenken og lagt ut på en soloekskursjon som har veldig mye spennende ved seg.

Lisen Rylander Löve (45) kjenner noen sikkert fra band som The Splendor, Midaircondo og Here´s To Us. Hun har også jobba mye sammen med Richard Barbieri fra Japan, men nå fant hun ut at hun ville se hvor hun kunne lande på egen hånd.

Utstyrt med stemmebånd, tenorsaksofon, omnichord, kalimba, Hawaiian Art Violin, ymse tangentinstrumenter, bassklarinett, perkusjon, live elektronikk og ni egne komposisjoner, har Rylander Löve skapt et univers som kan minne om Mari Kvien Brunvoll sitt - likevel helt forskjellig.

Det hevdes at her møtes eksperimentell pop, elektronika, impro, jazz og noise og det er ikke vanskelig å være enig i det. Hun har skapt et lydunivers som er originalt, dynamisk, spennende og hele tida søkende. Det er av typen sitte helt ytterst på stolen for å forsikre seg om at man ikke går glipp av noe som helst. Her er det så mange interessante detaljer spredd utover landskapene at det er lett å gå glipp av både den ene og den andre.

Det engelske bandet Talk Talk er også brukt som en referanse og det er også begripelig. Likevel er det slik at dette er noe kun Lisen Rylander Löve kunne ha unnfanga og hun inviterer oss inn sitt univers der alt kan skje - og det meste skjer.

»Oceans» har i stor grad blitt til i forlengelsen av et opphold i Vancouver der Rylander Löve jobba med musikken til ei forestilling som heter «Skirtpower» med dansekompaniet Spinn. Det er mulig å se for seg mye bevegelse også til denne musikken, men aller mest er det mulig å skape seg egne bilder til denne spennende og originale ekskursjonen. Tøft og annerldes.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.