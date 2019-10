Unikt par - unik musikk

Skotske Sarah-Jane Summers og finske Juhani Silvola har funnet hverandre på alle slags vis. Bosatt på Nesodden skaper de vakker og flott musikk på kryss og tvers av de fleste grenser.

Til tross for at felespiller Summers har slått seg ned i kjempers fødeland, så har hun på ingen måte glemt sine skotske eller gæliske røtter. Ut fra et bestillingsverk fra organisasjonen Celtic Connections vokste verket «Owerset» - skotsk for oversette må vite - frem og her får vi være med på plateversjonen.

Sammen med et sjangersprengende og virtuost band bestående av norske Morten Kvam på bass, engelsk/svenske Bridget Marsden på fele, svenske Leif Ottosson på trekkspill, norske Hayden Powell på trompet, Silvola på akustiske og elektriske gitarer og seg sjøl på fele, har Summers skapt musikk basert på skotske og gæliske ord som stammer fra norrønt. Til og med ordet kilt kommer fra norrønt!

Folkemusikk ligger sjølsagt i bånn her, men jazz og andre herligheter er også kasta opp i gryta og sørger for ei herlig stuing som det er veldig lett å få smak på. Det er enorm variasjon i uttrykket på «Owerset» - alt fra de inderligste ballader til tøft elgitarspill, glitrende trompetspill av Hayden og åpne, søkende flater som Manfred Eicher ville ha nikket anerkjennende til. Denne musikken trenger ingen oversettelse - den kan forstås og settes pris på hvor som helst på kloden.

Sarah-Jane Summers byr på seg sjøl både aleine og med et flott band.

Sarah-Jane Summers er så mye mer enn det vi får oppleve på «Owerset». På «Kalopsia», gresk for for vakker utsikt eller noe i den dur, får vi møte henne helt aleine enten på bratsj, hardingfele eller vanlig fele.

Her utforsker hun mange av de klangmulighetene som finnes med å bruke de tre instrumentene. Hun har komponert 14 melodier/stemninger og ved hjelp av Silvola, som har tatt opp, miksa og produsert, skapt landskap og univers som er spennende, annerledes og høyst personlige. Utrykket er like mye prega av samtidsmusikk og impro som folkemusikk, men hele tida er Summers´ unike bumerke til stede.

Juhani Silvola greier seg svært godt på egen hånd.

Folkemusikk og verdensmusikk ligger også Juhani Silvolas hjerte nær. Her er det derimot elektro-akustisk samtidsmusikk han presenterer oss for - også det på et høyst personlig vis.

Musikken har manifestert seg som et resultat av en mastergrad ved Norges Musikkhøgskole. Her har han henta hemningsløst fra kilder som fransk elektro-akustisk musikk, japansk harsh-noise, finsk minimal tekno og kammermusikk fra vårt eget århundre. Om noen skulle være i tvil om dette har blitt noe helt for seg sjøl, så er det ingen grunn til å lure lenger.

Silvola har fått hjelp av Summers på ett av de seks spora - resten har han stått for sjøl. Det ligger mye filosofi bak denne musikken: post-humanisme, natur og virtuell virkelighet og hvilken rolle menneskeheten skal ha i framtida. Det kan man gjerne tenke over underveis, men det går sjølsagt helt fint å dykke ned i Silvolas univers dert gitarer og ymse maskiner tar oss med til hittil helt ukjente steder. Høyst personlig og fullstendig kompromissløst.

Juhani Silvola og Sarah-Jane Summers har noe helt eget å by på både hver for seg og sammen.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.

