Unngå disse tabbene med kjæledyret i julen

Julen er rett rundt hjørnet, og korona til tross, er de fleste av oss i full gang med juleforberedelsene. Her er noen tips fra veterinæren å ta med seg for å unngå syke kjæledyr i julestria.

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger.

Visst er det lov å kose seg i julen for både to- og firbente, men feil eller for mye godsaker kan gjøre kjæledyrene våre syke.

Mye av den typiske julematen kan gi oppkast, diaré eller forstoppelse som i noen tilfeller kan bli alvorlig.

Her kan du lese flere innlegg av Aja Nafstad.

Fett og salt

Ikke gi svoren fra ribben til hunden eller katten. Svor er nesten rent fett, og et svært fettrikt måltid kan føre til akutt bukspyttkjertelbetennelse som krever innleggelse på klinikk.

Pinnekjøtt og klippfisk inneholder mye salt. Hvert år ser vi veterinærer eksempler på kjæledyr som har stjålet eller fått for mye salt julemat. I de fleste tilfeller ender det med forbigående oppkast og diaré, men saltforgiftning kan bli alvorlig.

Ribbe og pinnekjøtt inneholder dessuten ben som lett kan sette seg fast i fordøyelsessystemet.

Følg veterinær Aja Nafstad på instagram for flere tips.

Giftig mat

Pass på å ikke la fristelser stå ubevoktet fremme.

Husk at en del av det godteriet vi spiser i julen kan være giftig for kjæledyrene.

Eksempelvis sjokolade (kakao) og rosiner. Nøtter gir sjelden alvorlig forgiftning, men kan lett sette seg fast i magesekken eller tynntarmen.

Les også: Derfor trenger hester sko

Alkohol skal selvfølgelig ikke gis til kjæledyr. Selv om de fleste dyr ikke liker smaken av alkohol, kan alkoholholdige drikker som for eksempel øl og Baileys være fristende for enkelte kjæledyr.

Les også: Er pepperkaker farlig for hunder?

Juletre og juleblomster

Barlind er kanskje den aller farligste planten som brukes som julepynt. Dersom hunden eller katten har spist barlind, skal veterinær alltid kontaktes umiddelbart.

Liljer kan også gi alvorlige forgiftninger, særlig hos katt.

Andre typiske juleplanter som gran, edelgran, misteltein, amaryllis, azalea, svibel og kristtorn, gir sjelden alvorlige forgiftninger, men kan gi kvalme, magesmerter og forstoppelse. Ikke nøl med å kontakte veterinær.

Julestjerne og julerose er ikke giftige. Barnåler fra juletreet kan av og til sette seg fast i potene når dyrene tråkker på dem. Selv om det ikke er farlig, kan det være svært ubehagelig.

Les også: Kan kjæledyr få korona?

Julepynt

Spesielt katter og valper synes ofte juletrær og julepynt er svært fascinerende.

Julekuler av glass, porselen, eller lignende kan lett knuse og gi kutt i poter, munnen, eller verste fall svelges.

Noen liker å pynte med sjokoladefigurer, pass på at disse henger så høyt at dyrene ikke får tak i dem.

Valper kan være ganske så klønete og noen ganger vikler de seg inn i lys- eller glitterlenker på juletreet. En del av julepynten vår bruker strøm og er koblet i veggen eller går på batteri.

Verken ledninger eller batterier er til å tygge på selv om mange hunder er uenige i det.

Les også: Slik gikk det da vi dro på langtur med Fords nye elbil (+)

Levende lys

Alle vet at man må være forsiktig med levende lys, men det kan likevel ikke sies for ofte.

Katter som balanserer i vinduskarmer og logrende hundehaler er levende lys’ verste fiende.

Julepresanger

Innpakningspapir og gavebånd er ofte morsommere enn selve gaven for kjæledyrene.

Imidlertid bør du følge nøye med hvis du lar kjæledyret ditt leke med dette.

Dersom hunden eller katten svelger gavebånd, kan de de skarpe kantene skade spiserøret og eller det kan sette seg fast i tarmsystemet, noe som igjen ender på operasjonsbordet.

Medisiner

Ikke gi noen form for legemidler til kjæledyret ditt uten å konsultere med veterinær.

Flere av de dagligdagse legemidlene de fleste har liggende hjemme kan være potensielt dødelige for kjæledyrene.

Eksempler er smertestillende som Paracet, Ibux, Voltaren og Dispril med flere. Så lite som en halv tablett med vanlig Paracet (500 mg) kan gi alvorlig leverskade hos katt.

Les mer om giftige legemidler for hund her.

Reklame Stor oversikt: Disse butikkene har startet julesalget