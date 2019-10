Unni Lindell og Ellen Arnstad verner om Märtha Louise: - Norge bør skamme seg

- Märtha Louise er ute å kjører nå, vi må hegne om henne, sier Unni Lindell til Nettavisen.

Forrige uke tok den kritikerroste forfatteren Unni Lindell til ordet da hun i full offentlighet gikk ut å støttet prinsesse Märtha Louise i stormen rundt boklanseringen til Durek Verrett.

«Når man går inn på noens #instagramkonto er man en slags «gjest». Man blir invitert inn, og takker ja. Som om man er gjest i noens hus. Slik tenker jeg 💜...ville dere som måker gift utav dere gjort det samme om dere satt ved vertens bord og ble servert? Mange av kommentarene her vitner om dårlig «bordskikk». Rett og slett,», skrev Lindell i kommentarfeltet til instagraminnlegget som Märtha Louise hadde delt i forbindelse med boklanseringen.

Kommentarfeltet til Märtha Louise bugnet over av hissige kommentarer, og støtten fra Lindell fikk mye oppmerksomhet.

Da Nettavisen møtte stjerneforfatteren på den gule løperen, i anledning «God morgen Norges» 25-årslag torsdag kveld, kunne hun fortelle at også hun har fått merke nettrollene som befinner seg i sosiale medier etter at hun publiserte støtteerklæringen til prinsessen.

- Jeg har fått mange positive, og mange rasende troll som jeg aldri har hatt på min Instagramkonto tidligere. De er jævlige, om jeg kan få bruke det uttrykket. Så da skjønte jeg plutselig hva folk snakker om, forteller Lindell til Nettavisen.

- Norge bør skamme seg

Forfatteren forteller at hun er sjokkert over behandlingen Märtha har fått. Sammen med den tidligere redaktøren og forfatteren Ellen Arnstad går hun hardt ut mot både norsk presse og det norske folk.

- Jeg synes folk er veldig frekke på nett, altså Instagram. Og de måker ut av seg dritt. Jeg synes det er uhørt. At Märtha får så mye dritt - det er ikke hennes bok. Hun er en nydelig dame, og jeg skammer meg på Norges vegne i forhold til Märtha, sier Lindell til Nettavisen og understreker at hun ikke har lest boken, så hun vet ikke hva den inneholder.

Arnstad forteller at hun er enig i Lindell sine utspill, men mener stormen rundt Durek Verrett, den mye omtalte boken hans og prinsesse Märtha Louise, er to forskjellige debatter.

Se hele intervjuet øverst i saken!

STRÅLTE: Ellen Arnstad på den gule løperen under «God morgen Norges» 25-årslag torsdag kveld. Foto: Thomas Andersen (TV 2)

- Må skille mellom boken og Märtha Louise

Ifølge Lindell må folk klare å skille mellom boken til Durek Verrett og Märtha Louise.

- Vi må hegne litt om vår Märtha, for hun er ute å kjører nå. Det er ikke hennes bok. Og vi må klare å skille det. Og det klarer ikke folk. Og det hatet som har vært på Instagram mot henne, det går ikke. Rett og slett. Så det har jeg gått mot, sier Lindell.

Tidligere denne uken ble det kjent at Cappelen Damm, som i utgangspunktet skulle gi ut boken til Durek Verrett her til lands, nå ikke ønsker å gi ut boken lenger. Dette reagerer Arnstad på.

- Nå har jo jeg sittet i pressens faglige utvalg (PFU) i ganske mange år, og det noe med det å sette søkelyset på bøker når det gjelder etikk. Det er i hvert fall et tema jeg er opptatt av, så den delen tenker jeg Cappelen Damm nå må jobbe seg godt gjennom. Og det er vel det som er essensen i akkurat den delen av det, sier Arnstad og fortsetter:

- Det er jo klart at den kommersielle blandingen med prinsessetittelen og den turneen, den har jeg ment mye om i forhold til mitt tidligere redaktørliv, men det er det med å få lov til å være privat, og ikke bli mobbet, da. Det er jo to forskjellige ting i forhold til det prinsipielle hvor jeg har mange meninger om at det er viktig at også hun skiller rollene. Men det er jo en annen diskusjon, avslutter Arnstad.

