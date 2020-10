Sangeren er nå trebarnsfar.

Usher (41) har blitt pappa for tredje gang, avslører han selv i et innlegg på Instagram.

«Vi føler oss velsignet og fulle av kjærlighet etter ankomsten til vår vakre datter, Sovereign Bo Raymond», skriver sangstjernen til et bilde av en barnehånd rundt fingeren sin.

Innlegget til Usher har i skrivende stund fått mer enn 640.000 likerklikk, og i kommentarfeltet renner det inn med lykkeønskninger og varme ord til de nybakte foreldrene.

Fra før av har 41-åringen sønnene Usher Raymond V (12) og Nviyd Ely Raymond (11) med ekskona Tameka Foster (49), som han var gift med fra 2007 til 2009. Dette er hans første barn med kjæresten Jenn Goichechea (37), som han ifølge Fox News har vært sammen med i ett år - siden oktober i fjor.

Les også: Chrissy Teigen og John Legend mistet sin ufødte sønn: – Dyp sorg

Fikk barn i all hemmelighet

Også skuespiller Donald Glover (37) har fått sitt tredje barn. Det kommer frem i et ferskt intervju med GQ.

Der forteller han blant annet om kontrasten mellom gleden av å ha fått et barn samtidig som det skjer vonde ting.

–Jeg fikk et barn i koronatiden. Det var sykt. Jeg lå i sykehussengen, sønnen min hadde akkurat blitt født og jeg så George Floyd-videoen. Det var et rart øyeblikk. Det var et intenst, rart øyeblikk, for jeg ser på denne videoen, som er åtte minutter lang, og jeg sitter der og har akkurat hatt dette fantastiske, fine, store øyeblikket. I tillegg døde faren min nylig, så sønnen min ble oppkalt etter ham, forteller Glover.

TREBARNSFAR: Donald Glover og kjæresten Michelle White har fått sin tredje sønn. Foto: Charles Sykes (AP via NTB)

– Jeg vet ikke engang hvilke ord som kan brukes til å beskrive det. Det ble bare større: Empatien og medfølelsen, terroren og lykken ved det, forklarer 37-åringen i intervjuet.

Fødselen har altså Glover og kjæresten, Michelle White (31), klart å holde hemmelig helt til nå. Fra før av har paret, som har vært sammen siden 2016, barna Legend (3) og Drake (2).

Les også: «Farmen»-Karianne avkrefter Northug-ryktene

Singel etter ti år

Netflix-stjernen Karamo Brown (39), kjent fra «Queer Eye», har på sin side litt mindre hyggelige nyheter.

Da han nylig gjestet «The Ellen DeGeneres Show» fortalte han nemlig at han og forloveden, Ian Jordan, har gått hver til sitt etter ti år. Bruddet skjedde for om lag tre måneder siden.

BRUDD: «Queer Eye»-stjernen Karamo Brown (til høyre) og forloveden Ian Jordan har gått hver til sitt etter ti år. Foto: Evan Agostini (AP via NTB)

Paret forlovet seg i 2018, og bryllupet skulle ha stått i sommer. Koronapandemien satte derimot en stopper for det hele, og nå blir det altså ikke noe bryllup i det hele tatt.

– Nå er det offisielt avlyst. For forloveden min og jeg, vi var sammen i ti år, og vi gikk fra hverandre for tre og en halv måned siden, sier 39-åringen i talkshowet, ifølge Daily Mail.

– Vi var distrahert av så mye, med barna, karrierene våre, at jeg på et tidspunkt måtte spørre: «Hvordan er kommunikasjonen vår? Hvordan er andre ting? Vokser vi sammen?», legger Brown til, og forteller videre at de etter flere runder med parterapi innså at forholdet ikke ville vare.

Les også: Jennifer Aniston vurderte å gi opp skuespiller-jobben: – Sugde livet ut av meg

Eksparet har to sønner sammen, og er fortsatt gode venner.

– Det var heldigvis ikke noe utroskap eller noe sånt inne i bildet, så vi er gode venner. Jeg vil at han skal være lykkelig, og han vil at jeg skal være lykkelig, deler Brown åpenhjertig.