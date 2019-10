Ut mot havet

En helt spesiell trio tok turen ut til den lille øya Sula på Trøndelagskysten. Målet var å lage unik og høyst personlig musikk - det har de greid på alle slags vis.

Julie Rokseth, Henrik Munkeby Nørstebø og Daniel Lercher tar pulsen på Sula - og omvendt.

Trombonisten, og en hel del annet, Henrik Munkeby Nørstebø og den østerrikske lydskulptøren Daniel Lercher møttes i Tsjekkia i 2010 som en del av et større ensemble av improviserende musikanter. Som en følge av det begynte de raskt å jobbe sammen som duo også.

For fem år siden kom duoens første visittkort - «TH_X». Her kommer oppfølgeren som har blitt resultatet av to intense uker høsten 2017. De to inviterte med seg harpisten Julie Rokseth som har sterke røtter på øya.

Sammen skapte de lydunivers med utgangspunkt i Rokseths barokkharpe og hennes «vindharpe» som er et instrument med 19 strenger som generer sin egen «sang» når den blir holdt i en spesiell vinkel mot vinden. Sammen med duoens «tradisjonelle» bruk av trombonens ante og ikke minst uante muligheter - Munkeby Nørstebø tar nemlig instrumentet sitt til steder det aldri har vært tidligere - og Lerchers field recordings, sjølvaste naturen, som han har programmert og manipulert både til det gjenkjennelige og ugjenkjennelige via sin laptop, blir dette en spennende utflukt som fører til at vi nesten tror vi er på Sula noen ganger.

Ikke minst er det interessant at en av øyas egne, Aksel Johansen, synger nasjonalsangen til Sula som en inkorporert del av en av de fire «satsene». Det binder det urekte og det eksperimentelle og søkende sammen på et spennende vis.

Vi har lenge visst at Henrik Munkeby Nørstebø er en musikant som både vil og kan gå sine egne veier. Her gjør han det i en helt ny og totalt unik konstellasjon. Utfordrende og spennende fra ankomst til avgang på Sula.

