Ute av «Mesternes mester» rett før finaleuken: – Jeg klarte nesten ikke å gå

– Det var tøffe gutter jeg kjempet mot, sier den utslåtte deltakeren.

Neste uke er det finale i «Mesternes mester», og fredag konkurrerer Aksel Lund Svindal (38), Magnus Midtbø (32), Håvard Tvedten (42) og Anne Margrethe Hausken Nordberg (45) om de tre plassene inn i den 12. sesongens finaleuke.

Etter flere harde konkurranser, er det til slutt sistnevnte som trekker det korteste strået.

– Det var veldig høyt nivå i den semifinalen, det er tøffe gutter jeg kjempet mot. Jeg hadde jo selvfølgelig lyst til å komme helt til finalen, men er samtidig veldig fornøyd med hvor langt jeg kom, sier Hausken Nordberg til Nettavisen.

– Ikke så mye kart og kompass

Den tidligere orienteringsløperen har imponert stort i konkurransen og ble til slutt den av jentene som kom lengst.

Hun legger imidlertid ikke skjul på at det har vært tøft.

– Jeg synes det var mange ganger jeg bare lå flat ut på bakken og var helt ferdig, men det er klart at alt som har med sandsekker å gjøre ikke var helt min greie, svarer hun på spørsmål om hva som har vært det tøffeste underveis.

– Maks styrke og tunge løft har jeg ikke hatt så mye å gjøre med i min karriere, det var ikke så mye kart og kompass i den konkurransen her. Men det var gøy å komme så langt at jeg fikk prøve meg på de klassiske, brutale oppgavene selv om de ikke var helt i blinken for meg, legger 45-åringen til.

– Klarte nesten ikke å gå

Hausken Nordberg la opp som aktiv orienteringsløper i 2019, og var sånn sett i god form da TV-innspillingen startet.

Dette er første gang hun har blitt spurt om å delta i den populære NRK-konkurransen, og det tok henne ikke lange tiden å takke ja. Da begynte hun nesten umiddelbart å trene på ting hun vanligvis ikke pleier å trene til i sin egen idrett.

– Jeg løp mitt siste VM i 2019, og trente mye den siste vinteren. Men så kom korona, også ble jeg spurt om «Mesternes mester». Så da prøvde jeg å trene litt styrke, og prøvde meg litt i 90-graderen og sånt. Men jeg sto ikke lenger enn i ett minutt før jeg var helt ferdig. Så det måtte litt trening til før jeg dro på «Mesternes mester», ler hun.

Semifinalen og utfordringen som kalles «kronidioten», der deltakerne skal løpe så mange lengder som mulig over og under hindere i ulik høyde, tok spesielt hardt på for henne.

– Jeg klarte nesten ikke å gå etter semifinalen, og måtte gå baklengs opp og ned trapper, ler hun.

– Vi fikk alle fire vondt i et lår etter «kronidioten», og fant fort ut at det var det låret man går ned med først. Det legger man all tyngden på, så det ble helt ødelagt. Så den sykkelturen da jeg kom hjem ble kort og rolig, legger hun til.

– Sosialt eksperiment

Med sykkelturen refererer Hausken Nordberg til det første hun gjorde da hun kom hjem fra innspilling.

Da dro hun nemlig rett ut på sykkeltur med ektemannen.

– Vi tok en sykkeltur og pratet litt, også gjorde vi noen vi aldri gjør ellers, og hentet barna i barnehagen og på skolen sammen. De på barneskolen pleier å ta følge hjem sammen, og ble veldig overrasket da vi hentet dem. Det var populært.

Nå som «Mesternes mester» er ferdig, sitter hun igjen med mange gode minner.

– Jeg kommer nok til å huske det sosiale best. Jeg kjente ingen på forhånd, og det er jo veldig spesielt å reise på tur med folk du ikke kjenner. Så det er på en måte et sosialt eksperiment. Og jeg trengte litt tid i starten på å finne min plass. Det var veldig uvant, men det tok ikke lang tid før jeg kunne være meg selv og virkelig kose meg å tur, sier hun.

