Ute av «Paradise Hotel»: – Aldri vært så sliten etter en ferie

– Jeg hadde så mange tanker i hodet og jeg har aldri følt det sånn før, forteller deltageren om «Paradise Hotel».

Spoiler-varsel: I denne artikkelen får du vite hvem som ryker ut av «Paradise Hotel» i mandagens episode.

I kveldens episode av Viaplay-serien «Paradise Hotel» er det klart for parseremoni. Der får vi se at det er til slutt er Karl Fredrik Førli som må ta det vanskelige valget mellom å beholde Sandra Lindgjerdet eller Sania Smestad på hotellet.

Ikke bare må én av deltagerne sjekke ut av hotellet, men dette er den sureste parseremonien hittil, ettersom de resterende deltagerne kan smykke seg med en plass i semifinalen.

Til slutt gjengjelder Karl tilliten til Sandra, og dermed er det Sania som må forlate hotellet, som gjør at både Ida og Karl Fredrik bryter sammen i tårer.

Dette sier hun om tv-sexen i dag



Inne på hotellet har Sania blant annet stått for noen av de mer lidenskapelige scenene som har blitt sendt på tv.

Sania Smestad fra Strømmen røk ut av Paradise Hotel 2020 like før semifinalen. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Først da hun sammen med Karl forsøkte å ha sex, fordi de trodde at kameraet ikke filmet dem. Deretter hadde hun og Emil sex, for så å late som at ingenting skjedde.

– Den måten jeg såret Sandra på der var den verste, fordi hun var min venninne og det var ikke greit i det hele tatt. Ellers angrer jeg ikke på noe som har skjedd, det var morsomt og naturlig i den settingen vi var i der og da, sier hun om de hete øyeblikkene i dag.

Ble overrasket over mye pupp

Selv har hun gruet seg til å se hvordan disse øyeblikkene ville ta seg ut på tv.

– Da jeg så det som skjedde med Karl gikk jeg nesten i bakken, for jeg forventet at det skulle være en liten og morsom hendelse, men så ble det så mye, forteller hun og utdyper:

– Det var for mye, pupper og nipler på skjermen veldig lenge og det var faktisk litt hardt å se på, for Karl og jeg klarte jo ikke å ha sex og forsøket varte egentlig ikke så lenge, men likevel så har de dratt det ut i hele episoden og hadde med mye av det, sier Sania.

Likevel var det noen ganger hun ble overrasket over hvor lite som kom med.

– Det jeg gruet meg mest til var da jeg hadde sex med Emil, men der ser man bare at jeg gynger litt i noen få sekunder, så er det borte. Det var så stor forskjell og da skjønner man hvor mye klipping har å si, ler hun.

I tillegg til at det er veldig lite av oppholdet som får plass i en episode, forteller Sania også at hun ble overrasket over flere ting i produksjonen.

– Vi blir ikke filmet når vi spiser lunsj og middag, men da sitter det en deltageransvarlig der med oss, og de kan stoppe oss hvis vi begynner å snakke om noe som de ønsker å ha med når vi filmer. Det er bare for at de skal filmet de beste øyeblikkene og historiene til tv, men det var litt uvant, forteller hun.

– Parseremoniene også, da står vi der i evig lang tid mens de «plukker bilder». Det er ganske sjokkerende når man ikke er vant til det at det er sånn, men det er sånt man ikke merker når man ser det på tv, forteller hun.

– Aldri vært så sliten etter en ferie

Sania har vært på hotellet siden starten av og 24-åringen forteller at hun var helt kaputt da hun forlot hotellet.

Den siste tiden har det stormet rundt henne, etter å ha strippedanset til ti poeng i Miss Paradise, men likevel mistet seieren til Jenny Hagen og deretter fått partneren Martin sendt ut, før hun selv også måtte pakke kofferten og reise.

– Hodet mitt veide ti tonn, jeg hadde så mange tanker i hodet og jeg har aldri følt det sånn før. Jeg hadde tenkt så lenge på hva jeg skulle si for å få Karl til å velge meg, hele alliansen vår hadde røket og all dramatikken rundt Miss Paradise... Man blir så følsom der inne, og alt blir så ekstremt, forklarer Smestad til Nettavisen.

– Så jeg har aldri vært så sliten etter en ferie noensinne som etter Mexico, ler hun og legger til at det likevel var hennes livs opplevelse og at hun aldri ville vært det foruten.

Sania tror mye kunne vært annerledes om hun faktisk hadde stått seirende igjen etter Miss Paradise.

– Hadde det ikke vært for at produksjonen tillot at poengene ikke telte på Miss Paradise eller det hadde vært nøytrale dommere, så hadde ikke Martin eller jeg røket. Så det var surt, for det kunne gått en helt annen vei.

– Martin og jeg kunne gått helt til topps hvis ikke det var for Miss Paradise. De andre var veldig redde for oss, de visste at å stå mot oss i en finale ville bli vanskelig. Så vant vi kanskje ikke, men jeg føler vi vant folket, forteller Sania som likevel har forsonet seg med hvordan utfallet ble.

Fryktet hatmeldinger og slet med angst

Sania, som mener hun er god på holde styr på følelsene sine, har klart å holde seg unna de verste konfliktene inne på hotellet. Det tror hun er noe av grunnen til at hun har blitt godt mottatt av seerne.

– Jeg har vært så nervøs for hva folk kom til å si. Jeg hadde skikkelig angst fordi jeg fryktet at det kom mye hat når man er med i et sånt program, forteller hun.

Derfor ble hun positivt overrasket over hvordan folk tok henne mot.

– Det ble har vært så mye kjærlighet og jeg er så takknemlig for det, for det hadde jeg ikke trodd.

Når hun tenker seg om har hun bare opplevd å få én hatmelding.

– Det var en jente som skrev noe sånt som at «du er pen, men foreldrene dine bør skamme seg» fordi jeg kysset og holdt på som jeg ville der inne.

– Hva tenker du om sånt?

– At det er sikkert en fjortis med strenge foreldre som har behov for å si noe sånt. Jeg er en voksen og bestemmer selv hva jeg vil og ikke vil gjøre, og det er jeg glad for, sier Sania bestemt.

Dessuten har både mor og øvrig familie sett på årets sesong, og Sania forteller at de har heiet på henne underveis.

– Mormor sa hun ikke ble veldig fornøyd hvis jeg hadde sex på tv, men de har ikke sagt noe annet enn at de er stolt av meg etter at de har sett meg i programmet, forteller hun.

Etter Paradise-berømmelsen er Sanias plan å fortsette i jobben som frisør hjemme i Strømmen, men hun har også håp om å en dag leve av å reise rundt i verden og lage videoer om det på Youtube.

– Jeg lager videoer nå om dagen, men det er ikke akkurat det jeg gjør nå som er det jeg vil gjøre på sikt. Jeg vil helst ut og reise og dele det med folk. Det kan bli litt vanskelig akkurat nå, men jeg får begynne med en Norgesferie, humrer hun.