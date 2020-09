Ute av «Paradise Hotel»: – Ble mer enn nok for min del

Det kan se ut til at det er et mønster når det kommer til hvem som må sjekke ut av hotellet.

Obs, spoiler! Denne saken avslører deler av innholdet i mandagens episode av «Paradise Hotel».

Da Camilla Larsen (23) fra Bergen sjekket inn på «Paradise Hotel» forrige uke, ble hun kastet rett inn i det som trygt kan beskrives som en allerede godt sammenspleiset realitygjeng.

I løpet av få uker på tv-skjermen, og det som i virkeligheten bare er en drøy uke inne på hotellet, har nemlig flere av deltakerne funnet tonen – og kjærlighet er i luften i Mexico.

Med andre ord er det ikke enkelt å sjekke inn som ny deltaker, noe Larsen får erfare under sin første parseremoni.

Etter bare tre dager på hotellet må hun nemlig sjekke ut.

UTE: Oppholdet på «Paradise Hotel» ble kort for Camilla Larsen. Foto: Viaplay

Uheldig partnervalg

Da Larsen sjekket inn fikk hun velge en partner basert på bilder hun fikk se av guttene. Valget falt på Oslo-gutten Marcus Tannum Løken (23), som allerede har hatt flere opp- og nedturer med Maria Moen Nordli (27) inne på hotellet.

Nå i ettertid ser hun at det valget kanskje ikke var det beste.

– Jeg fikk jo litt sjokk da jeg skjønte hvor tett folk hadde blitt på så kort tid, sier hun til Nettavisen.

– Sånn sett var nok det partnervalget dumt, legger hun til.

Da et av de andre allerede stabile parene, Mathias Haukeland (24) og Amalie Paulsen (22), ikke lenger kunne stå sammen, ble også Tannum Løken et usikkert kort. Da gikk Larsen til Haukeland – i håp om å kunne stå trygt der.

Mens Paulsen da stelte seg bak Tannum Løken, havnet både Larsen og Moen Nordli bak Haukeland.

Ikke overrasket

Camilla Larsen er ikke overrasket over at hun ikke ble valgt over Maria Moen Nordli.

– Jeg var helt sikker hele dagen på at jeg måtte reise. Jeg hadde ikke fått noe ordentlig svar fra Mathias, og så hvordan alle var sammen. Og når du sjekker inn uten noen fordel da, så er det vanskelig å komme seg ordentlig inn, forteller hun.

De andre deltakerne hadde ikke vært på hotellet så mye lenger enn Larsen, men som nevnt hadde de allerede knyttet nære bånd – noe den nye deltakeren merket veldig godt.

– Det var jo som om de hadde vært sammen i flere uker. Men samtidig så føles en dag der inne ut som tre på utsiden.

– De nye blir sendt rett ut

For Larsen ble det altså bare tre dager på «Paradise Hotel».

– Det var mer enn nok for min del. Det var veldig slitsomt å være der inne, sier 23-åringen.

Hun angrer imidlertid ikke på deltakelsen.

– Det var gøy å være med på en såpass stor tv-produksjon og se hvordan alt blir laget, også fikk jeg jo en gratis ferie til Mexico. Så jeg synes bare det var gøy, sier hun til Nettavisen.

Larsen er den andre deltakeren som sendes rett ut igjen uken etter at hun sjekket inn. Forrige uke måtte Even Kvam (21) reise hjem etter bare to korte dager på hotellet i Mexico.

– Ja, alle de nye blir sendt rett ut igjen, sier Larsen og ler.