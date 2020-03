Ute av Paradise Hotel – gikk rett til ny jobb

Tobias Tehrani depper ikke over Paradise Hotel-exiten.

Mandag kveld var det duket for årets første parseremoni inne på Paradise Hotel, og det var Tobias Tehrani fra Fredrikstad som til slutt trakk det korteste strået og måtte pakke koffertene.

Selv om det i hele realityseriens levetid har blitt pekt på som et karrieremessig selvmord å være deltager, var ikke det tilfellet for Tobias.

Etter et snaut år og suksess som personlig trener, kunne han nemlig rusle av flyet og takke ja til ny jobb som daglig leder for et treningssenter i hjembyen Fredrikstad.

– Jeg ble oppfordret til å søke og jeg visste jeg passet mange av kravene. Man sier ofte at «Paradise Hotel» kan ødelegge for karrieren, men jeg tror ikke det jobber så mye i mot meg i den jobben at jeg har vært med, sier Tobias til Nettavisen i dag.

Følte seg ikke hjemme i reality-konseptet

Tobias begynte for fullt i rollen som daglig leder i begynnelsen av mars, men har naturlig nok måtte stenge midlertidig på grunn av korona-faren.

– Deltagelsen i «Paradise» satt ting i perspektiv og jeg er veldig glad for den jobben jeg har, forteller Tobias i etterkant.

Selv merket han at han ikke følte seg helt hjemme i realitykonseptet.

– Jeg hadde veldig mye gående før jeg gikk inn på Paradise Hotel, så jeg fikk mange spørsmål om hvorfor jeg gadd å være med. Jeg tenkte bare det var en gøyal mulighet, sier han og legger til:

– Jeg kom fort ut av Paradise-boblen og skjønte veldig fort at det ikke var helt for meg, forteller han.

– Spilte veldig hardt

Inne på hotellet skulle det vise seg at det var en annen Fredrikstad-deltager, nemlig Yasmine San Miguel Moussaoui som tilsynelatende ga ham nådestøtet.

– Jeg merket tidlig at Tobias gikk inn veldig hardt og spilte veldig hardt, forteller Yasmine til Nettavisen.

Yasmine San Miguel Moussaoui. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

– Jeg skjønte hvorfor hun ville ha meg ut, Yasmine følte hun hadde kontrollen der inne og hun visste at jeg kunne ta over den, så hun ville ha ut den sterkeste spilleren, forteller Tobias i dag og forteller at det ikke er noen sure miner mellom de to.

Her innser Tobias at han ble rundlurt og må reise hjem:

Selv mener hun det var andre grunner til at ting ble som de ble.

– Jeg tenkte ikke så mye på at han kunne bli en sterk spiller, det handlet mer om tillit. Jeg klarte ikke å finne den tilliten til Tobias da han snakket til meg om forskjellige ting, forteller hun.

Yasmine mener likevel at det er feil som det fremstår i episoden og at det ikke var hun som avgjorde det hele.

– Jenny og jeg kjente hverandre fra før, så hun var opptatt av hva jeg synes. Jeg var tydelig flere ganger på at jeg ikke ville ta valget for henne, men vi satt og snakket mye om fordeler og ulemper ved både Tobias og Emil, forteller Yasmine.

– En voksen person som kunne hjelpe seg selv

Det var først da par-seremonien var like rundt hjørnet at Yasmine innså at hun måtte si hva hun synes. Partneren Karl hadde nemlig sørget for at Tobias skulle få bli på hotellet.

– Det er litt kjipt for meg, for det virker som jeg bestemte alt. Jeg hadde sagt til Karl at det var viktig å ikke blande seg inn, og da jeg skjønte at han likevel hadde gjort det sa jeg at Tobias er en voksen person og kunne hjelpe seg selv.

Til slutt måtte hun likevel si hva hun synes og valget falt på Emil.

– Han var Karls bestevenn på hotellet og ville være en trygg partner for Jenny, men jeg ba Karl om å si at valget var opp til Jenny, og ikke si hva vi mente hun burde gjøre, påpeker hun.

Som det også kommer frem i episoden, forteller Yasmine at Jenny var opptatt av å ta et eget valg.

Det hele viste seg også å være en solid test for om Yasmine kunne stole på Karl.

– Jeg skjønte at det ikke så bra ut for meg og Karl heller, derfor tenkte jeg om han kan sende ut bestekompisen, hva kan han gjøre med meg da? Derfor var det fint å se at det gikk som det gikk, avslutter hun.