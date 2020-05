Ute av «Paradise Hotel»: – Skal jeg være helt ærlig er det én ting jeg angrer skikkelig på

Deltageren skulle mer enn gjerne endret alt ved væremåten sin inne på hotellet - og ikke til det bedre.

SPOILER-ADVARSEL: I denne artikkelen får du vite hvem som ryker ut av dagens episode av «Paradise Hotel». Episoden er tilgjengelig på Viaplay nå, og sendes på TV 3 og Viafree klokka 22.30.

Ingen har sagt at en semifinale-uke på «Paradise Hotel» er avslappende, og i dagens episode er det juryen som får lov å ryste deltakerne. Det skjer ved hjelp av en såkalt dolkeseremoni.

Dermed sjekker en dolk inn på hotellet, og én etter én skal deltagerne dolke hverandre, til det til slutt gjenstår én person, som må sjekke ut.

Juryen gir Martin Heier fordelen av å begynne seremonien og til slutt er det Emil Wille Gramstad som blir stående igjen uten å ha blitt dolket og må forlate hotellet.

– Jeg sa til Jenny i det sekundet det ble klart at Martin startet at «nå ryker en av oss, nå får ikke vi forsvart oss og da kommer de til å gå for oss». Hadde vi kunnet forsvare oss for hvert valg som ble gjort i finaleuka hadde vi enkelt kommet til finalen, men nå måtte jeg godta at jeg ikke kunne gjøre noe som helst, sier Emil Wille Gramstad til Nettavisen.

– Skulle vært den dømmende personen jeg er

Rogalendingen Emil kom seg helt fra starten av serien og inn i semifinalen, men det holdt altså ikke til hans store mål - å vinne hele Paradise Hotel.

Er det én ting som går igjen blant realitydeltagere er det at de ikke angrer på noe, men i kjølvannet av utsjekken angrer faktisk Emil kraftig på at han hørte på andres råd før han sjekket inn på hotellet.

Emil Wille Gramstad. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

– Skal jeg være helt ærlig, er det en ting jeg angrer skikkelig på, så er det at jeg var så snill der inne og ikke stygg med noen. Det betalte seg ikke å være hyggelig og snill.

– Jeg hadde fått beskjed av familie om at jeg burde være en snill og god person som spilte åpent og ærlig, og at det ville gjøre at jeg nådde langt.

Planen har i ettertid feilet, mener han, ettersom han ikke har fått vist nok av seg selv på tv og ikke vant.

– Jeg skulle ønske at jeg hadde vært meg selv og den dømmende personen jeg er. Det er egentlig min største svakhet, men hadde jeg vært like dømmende, direkte og krass på TV som jeg er hjemme hadde de nok laget en mye mer personlighet av meg, mener Emil som beskriver seg selv som et konkurransemenneske.

Ønsket aldri å være fredsmegler

Emils venner har blitt svært overrasket over den versjonen de fikk se av ham på skjermen.

– Jeg har fått kommentarer fra mine nære venner som har fått sjokk av hvordan jeg har opptrådt der inne, fordi de vet hvor aggressiv og dømmende jeg kan være, men jeg har tatt det så veldig til side, fordi jeg har tenkt at alle vil få med seg hva jeg sier om folk på tv, og da skal jeg være snill og snakke godt om folk.

– Ta for eksempel den russekrangelen mellom Yasmine og Axel. Der endte jeg med å være fredsmegler, og det har jeg aldri vært typen til før, det er så langt fra meg som det går an, forteller han engasjert.

– Jeg angrer på at jeg ikke sa alt hva jeg mente om alt og alle, sier Emil bestemt.

– Var en større spiller

Emil hadde også håpet at valgene som ble tatt inne på hotellet ikke ville fremstå så tilfeldige som de gjør i episodene.

– Jeg er litt skuffet, fordi det har vært så rolig og de har vist lite av alt spillet som har skjedd. Valgene virker som de er basert på tilfeldigheter. Produksjonen sa de satset på relasjoner fremfor spill, men det synes jeg var litt dølt, forteller Emil.

Han mener spesielt at det er mye uro fra hans allianse som er klippet bort.

– Det som vises av Yasmine og meg på hotellet kan være at hun snakker om hva hun tenker og spekulasjoner og at jeg nikker og sier ja. Det er veldig annerledes fra hvordan det var, enkelte tider der inne kranglet vi mellom oss fordi vi sa så mye mot hverandre, mener Emil.

– Hva er forskjellen på Emil inne på Paradise Hotel og det som vises på TV?

– På tv-skjermen har jeg vært stressa, jeg snakker mye og så er jeg jo en spiller. De er flinke på å få det til å se ut som det bare er meg som snakker hele tiden, men jeg var en større spiller, som egentlig dro i alle tråder og visste om alle utfall fordi jeg hadde en liten stemme i saken.

– Du skulle ønske du hadde fått rollen som Yasmine har fått i år?

– Det irriterer meg litt at Yasmine har fått den rollen i år, for jeg ville gjort ting annerledes om jeg fikk bestemme, bekrefter han.

Stikk til Yasmine - ville endret på alliansen

Hadde Emil fått velge på nytt, så hadde han gjort om på alliansen sin.

– Jeg skulle ønske at jeg hadde mulighet til å plukke ut hvem jeg ville spille med. Jeg var tvunget til å velge den ene siden fordi det var en allianse på andre siden, forteller han.

– Da hadde jeg spilt med Jenny, Karl, Sandra, Martin og Sania, av den grunn av at det var vanskelig å være i samme allianse som Yasmine og Torbjørn fordi de aldri hørte på hva jeg sa. Derfor synes jeg det var ok at Yasmine røk, fordi jeg fikk aldri gjennom noe i den alliansen, innrømmer han i dag.

Traff kjæresten inne på hotellet

Til tross for at Emil ikke vant Paradise Hotel, ble han til slutt kjæreste med Jenny, partneren hans gjennom hele oppholdet på hotellet.

– Det er litt sykt, for vi hadde aldri truffet hverandre hvis det ikke var for Paradise Hotel, det er egentlig ganske sykt. Jeg tror jeg snakker for begge når jeg sier at vi merket på slutten hvor mye mer avhengig vi var av hverandre enn vi hadde trodd. Så selv om jeg ikke vant spillet, vant jeg Jenny, sier han.

– Har ikke behov for å gå på byen og leke kjendis

Til daglig bor Emil i Bergen, hvor han studerer bachelor på BI. I koronatiden har han hatt fokus på skolen og vært masse med kjæresten.

– Det er et faktum at koronasituasjonen har ødelagt for oss Paradise-deltagere på flere måter, men jeg synes det har vært litt digg. Jeg har ikke hatt behovet for å gå på byen og leke kjendis. Det har vært digg å kunne slappe av, tenke på skole og satse på sosiale medier, forteller Emil som håper å bygge opp en følgerskare som vil følge ham for noe mer enn bare Paradise.

Til tross for at han skulle ønske at ting ble annerledes på luksushotellet i Mexico, har ikke rogalendingen utelukket å være med på kjendisreality i tiden som kommer.

– Så lenge det er konkurranse i bildet, så sier jeg ja med én gang. Da hadde alt kommet ut. Da vet jeg at det ikke er deltagerne som skal få meg til å vinne, men at det kun er opp til meg og min egen kompetanse, og jeg kunne vært direkte og dømmende. Jeg vil ikke at det å ikke vinne Paradise Hotel på grunn av et sånt drittopplegg er det siste jeg skal gjøre på TV, avslutter Emil.

