Utenlandske medier setter fyr på rykteflommen: Har Jennifer Aniston funnet ny kjæreste?

Ryktene går etter Jennifer Aniston ble avbildet på ferie med regissør Will Speck.

Hvis det er én ting Jennifer Aniston-fansen ønsker seg, så er det at hun skal bli sammen med Brad Pitt igjen.

Forventningene var derfor store i forkant av årets Golden Globe-utdeling, som fant sted på søndag. Mange uker i forkant ble det skrevet om at Pitt og Aniston skulle sitte i nærheten av hverandre, og alle verdens medier håpet på å få et bilde av de to sammen.

Både journalistene og fansen måtte imidlertid gå skuffet til sengs etter Golden Globe-utdelingen. Isteden har det begynt å gå noen helt andre rykter om Friends-stjernas kjærlighetsliv.

Les også Leonardo DiCaprio klarte ikke holde seg etter Ricky Gervais' spøk

Avbildet på ferie sammen

Ifølge en rekke utenlandske medier, som The Daily Mail, The Daily Express og Grazia, har Aniston (50) begynt å date regissør Will Speck (50).

På nettet florerer det av bilder av dem på strandferie i Mexico. Komiker og talkshowvert Jimmy Kimmel og skuespiller Jason Bateman skal også ha vært med på ferien, ifølge PEOPLE.

Aniston og Speck har også blitt avbildet sammen i Los Angeles, hvor han blant annet gir henne et kyss på kinnet og Aniston står med armene sine rundt halsen på ham.

Verken Aniston eller Speck har kommentert ryktene. De har imidlertid kjent hverandre i mange år, og Aniston har hatt roller i to av Specks filmer: «The Switch»og «Office Christmas Party».

- Jennifer og Will har et veldig spesielt bånd og han er definitivt en kandidat til å bli mer enn en venn, har en kilde uttalt til Women's Day.

Speck har regissert en rekke filmer, men er nok best kjent for «Culture» og de to filmene Aniston har spilt i: «The Switch»og «Office Christmas Party».

Åpnet seg om kjærligheten

Jennifer Aniston var gift med Brad Pitt fra 1998 til 2005. I 2011 giftet hun seg med Justin Theroux, men de ble skilt i 2018.

SLUTT: Justin Theroux og Jennifer Aniston giftet seg i 2015 og skilte seg i 2018. Foto: Jason Kempin

I et intervju med People i desember, fortalte hun at hun følte seg klar for å møte noen igjen etter skilsmissen med Theroux.

- Det er fantastisk. Det er virkelig en vakker ting. På en måte tror jeg også at man blir veldig godt kjent med seg selv ved å være sårbar nok til å slippe kjærligheten inn, se Aniston, og la til:

- Selv når det er skremmende og selv når det gjør vondt. Det kommer alltid til å være verdt det.

Les også Slik kommer du over kjærlighetssorgen: Psykolog Frode Thuen mener én ting er spesielt viktig

Aniston fortalte videre at hun har elsket mange i løpet av livet sitt, og at hun ikke ville vært der hun er i dag hvis det ikke hadde vært for de opplevelsene.

- Jeg synes synd på de menneskene som har blitt følelsesløs rundt det hele og ikke vil slippe noen inn. Hvilke tapte muligheter.

LES OGSÅ: Jennifer Aniston går på faste-diett: – Kan få alvorlige konsekvenser for helsen