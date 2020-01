Utroskapen til Shania Twains ektemann førte til partnerbytte

I et nytt intervju forteller Shania Twain om sitt «forskrudde» ekteskap med Frédéric Thiébaud.

NEW YORK (Nettavisen): - Det er litt forskrudd. Men forskrudd på en vakker måte, sier Shania Twain i et fersk intervju med bladet AARP Magazine.

I intervjuet forteller Twain både om utroskap, partnerbytte og depresjonen hun opplevde etter at hun og eksmannen Robert John «Mutt» Lange skilte lag etter 14 års ekteskap.

Var utro med hennes gode venn

Shania Twain og Robert John «Mutt» Lange gikk fra hverandre i 2008. Kort tid etterpå ble det kjent at ektemannen hadde et forhold til Shania Twains assistent og gode venn, Marie-Ann Thiébaud.

Marie-Ann var på det tidspunktet gift med Frédéric Thiébaud. Utroskapen gikk svært sterkt inn på Shania Twain, og hun gikk deretter inn i en tung depresjon.

I intervjuet forteller Shania Twain om hvordan det ble til at nettopp Frédéric Thiébaud ble den som støttet henne gjennom utroskapen. Foto: Faksimile: Forsiden av AARP Magazine

- Det var noen dager der hvor jeg ikke brydde meg om morgendagen kom, sier hun i intervjuet, ifølge People.

- Overlevelse er alt. Jeg sto i kvikksand. Jeg fikk panikk slik alle får, men jeg ga ikke opp. Jeg fant en vei ut, sier hun i intervjuet.

I intervjuet forteller Shania Twain om hvordan det ble til at nettopp Frédéric Thiébaud ble den som støttet henne gjennom utroskapen. Det skal også være han som først fortalte henne om utroskapen.

Det hele endte til slutt med at Shanai Twain og Frédéric Thiébaud ble sammen i 2009 og i 2011 bestemte de to seg for å gifte seg med hverandre, etter at de ble forlovet året før.

Her er Shania Twain og ektemannen Frederic Thiebaud på 36th Annual Black & White Ball på Caesars Palace Hotel & Casino i Las Vegas på lørdag i forrige uke. Foto: Scanpix/Pa Photos

Nå har Twain svært positive fremtidsutsikter, og hun gleder seg blant annet til å gjennomføre 23 show i Las Vegas fra mars til juni i år.

