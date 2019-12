Utroskapsryktene har herjet - nå ber Justin Timberlake om unnskyldning overfor kona Jessica Biel

Etter bilder av Justin Timberlake i flørtende positur med skuespillerkollega Alisha Wainwright nådde pressen, har utroskapsryktene gått.

For knappe to uker siden, skapte Justin Timberlake (38) overskrifter da han ble avbildet sammen med skuespiller Alisha Wainwright (30).

Timberlake og Wainwright, som spiller kjærester i den kommende dramafilmen «Palmer», var ute på byen med flere av de andre skuespillerne.

De ble avbildet på en balkong, der de smiler og ler, holder hender og ser ut til å være litt mer enn bare venner. På et av bildene har Wainwright hånda si på låret til Timberlake, mens han holder henne i armen.

Kone og sønn

Da bildene nådde pressen, begynte naturligvis ryktene å gå.

Timberlake er gift med skuespiller Jessica Biel (37). De har vært sammen i 13 år, giftet seg i 2012 og har en sønn sammen.

Kilder nært paret skal imidlertid ha avvist at det er noe mellom Timberlake og Wainwright. En kilde uttalte til E!News at Timberlake hadde drukket for mye og ble revet med.

GIFT: Jessica Biel og Justin Timberlake har vært sammen i 13 år. Foto: NTB Scanpix

Verken ekteparet eller Wainwright har kommentert bildene - før nå.

Torsdag la nemlig Timberlake ut et Instagram-innlegg, hvor han forklarer situasjonen og går ut med en offentlig unnskyldning overfor kona og familien:

«For et par uker siden utviste jeg dårlig dømmekraft, men la meg først bare være helt tydelig: Ingenting skjedde mellom meg og min skuespillerkollega. Jeg drakk altfor mye den kvelden og jeg angrer på oppførselen min,» skriver Timberlake.

- Jeg burde visst bedre



Timberlake skriver at han vanligvis holder seg unna sladder så godt han kan, men at han denne gangen føler det er nødvendig og gå ut med en offentlig forklaring - og en unnskyldning.

«Jeg burde visste bedre. Dette er ikke det eksempelet jeg ønsker å sette for min sønn. Jeg ber om unnskyldning overfor min fantastisk kone og familie for å ha satt dem i en så pinlig situasjon, og jeg fokuserer nå på å være den beste ektemannen og faren jeg kan være. Dette var ikke et eksempel på det,» skriver Timberlake.

Biel og Timberlake blir ansett som et av de mest solide Hollywood-parene. Sønnen Silas Randall er fire år gammel.

Biel har tidligere uttalt at det er én ting som gjør at ekteskapet fungerer så godt, nemlig kommunikasjon.

- Evnen til å være helt ærlig med hva du føler og trenger. Bare det å kunne kommunisere helt åpent med kjæresten din. Det har fungert for oss så langt. Jeg vil ikke uttale meg om andresforhold, men det er i alle fall det vi gjør, sa Biel i et intervju med People våren 2018.