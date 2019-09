Utrospørsmål skiller menn og kvinner – ekspertene er ikke overrasket

Ekspertene forklarer hvorfor menn og kvinner svarer ulikt på følgende spørsmål: Ville du hatt sex med andre enn kjæresten din hvis ingen fikk vite det?

Kunne du vært utro mot kjæresten din?

De færreste svarer ja.

Ikke nødvendigvis fordi de ikke kunne tenkt seg å ha sex med andre av og til, men fordi utroskap ikke er sosialt akseptert i samfunnet vårt.

I tillegg kan et «spennende» sidesprang medføre svært vonde konsekvenser: Tårer, krangling og sårede følelser, og i verste fall samlivsbrudd og ødelagte familieliv.

Men hva om vi omformulerer spørsmålet litt:

Kunne du vært utro hvis du var garantert at ingen andre fikk vite det?

Her vil vi tro det er flere som ville svart ja. For alt andre ikke vet, har de ikke vondt av. Eller?

Kjønnsforskjeller

Aftenposten kartla nordmenns sexliv i en undersøkelse tidligere i år, og stilte dette spørsmålet til rundt tusen nordmenn.

Det viste seg at det var relativt stor forskjell på menn og kvinner:

Mens hver fjerde mann i et fast forhold sier han kunne hatt sex med andre enn partneren sin hvis ingen fikk vite det, sier kun hver tiende kvinne det samme.

Når det kommer til de som faktisk har vært utro, er det derimot liten forskjell på menn og kvinner.

Aftenposten-undersøkelsen viser at hver fjerde nordmann har hatt sex med andre mens de var i et forhold, men her er det ingen klare kjønnsforskjeller.

Det samme kommer frem i andre studier, deriblant en fransk studie av 84 unge voksne over en ti måneder lang periode. I løpet av disse månedene hadde rundt 13 prosent vært utro, og heller ikke her var det nevneverdige forskjell mellom menn og kvinner, skriver Psychology Today.

Oppsummert ser vi altså at kvinner og menn er like ofte utro. Men Aftenposten-undersøkelsen antyder at flere menn enn kvinner ville vært utro hvis de var garantert at ingen fikk vite det.

Hvorfor er det slik?

Høyere libido

- Menn har generelt sett høyere libido enn kvinner fordi vi har mer testostoron, sier sexolog Thomas Winther.

Såkalt lystproblematikk, hvor en har mer sexlyst enn den andre, er et problem samlivsterapeutene er godt kjent med - og det er som regel kvinnen som har minst lyst.

Forskning viser at kvinner, i større grad enn menn, mister sexlysten i langvarige parforhold. Den magiske grensen ser ut til å gå ved to år, etter det er det økt risiko for at kvinnens sexlyst faller, viser studien.

- Vi kan derfor anta at det finnes flere menn enn kvinner som er i forhold hvor de ikke får så mye sex som de ønsker seg, sier Winther.

EKSPERTENE: Sexolog Thomas Winther og atferdsbiolog Jens Andreas Huseby. Foto: Privat

Biologiske instinkt

Winther ser ut til å ha et poeng. I den samme franske studien kommer det frem at høy libido øker risikoen for utroskap, spesielt hvis man er i et parforhold hvor man ikke får dekket sine seksuelle behov over tid.

Men høy libido er nok ikke hele forklaringen bak hvorfor flere menn enn kvinner ville vært utro hvis de var garantert at ingen fikk vite det. Noe av årsaken ligger nok, som vanlig, i biologien.

- Motivasjonen, eller den evolusjonære gevinsten, for å være utro er ulik for menn og kvinner. Historisk sett har utroskap ført til graviditet, og konsekvensen av utroskap for kvinner kan derfor være langt større enn for menn. Mens kvinnen kan bli gravid og låst med konsekvensene av et valg man tok der og da, så kan mannen bare gå videre, sier Winther.

- Men i dag har vi jo prevensjon som kan forhindre graviditet?

- Ja, men dette er kodet i oss via følelser vi ikke selv er bevisste. Vi kan ikke bare velge bort biologiske instinkt, sier Huseby.

Lyst vs. handling

Det er imidlertid viktig å skille mellom lysten til å ha sex med andre og det å faktisk gjøre det.

Fordi vi mennesker ønsker oss et stabilt samfunn, har vi bygget sosiale konstruksjoner rundt det monogame parforholdet.

At man innimellom lar seg friste av ideen om å ha sex med en helt ny partner, er imidlertid helt naturlig.

- Behovet for å opprettholde trygghet og stabilitet går på bekostning av behovet for å gi etter for kåtskap og opphisselse. Noe av opphisselsens vesen, handler om det ukjente og uforutsigbare, har psykolog Frode Thuen tidligere uttalt til Nettavisen.

PSYKOLOG: Frode Thuen, professor ved Høgskolen på Vestlandet.

Det vil ikke si at man skal gi etter for fristelsen, mener Thuen.

- Utroskap og samlivsbrudd er smertefulle hendelser som

innebærer mye fortvilelse, sorg og sjalusi.