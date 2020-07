Utsolgt på Ikea - selges for vill pris på Finn: Nå reagerer Marte Bratberg

Marte Bratberg skulle kjøpe et skap til 3495 kroner på IKEA. Nå kan hun kjøpe det for 11.000 kroner.

- Det er hårreisende! Roper radio- og TV-profil Marte Bratberg.

I podkasten «Janka og Martes podkast», som hun har sammen med motemogul Janka Polliani, diskuterer de to venninnene et IKEA-skap som Bratberg nylig hadde tenkt til å kjøpe. Dog ikke hvilket som helst IKEA-skap.

Bratberg forteller nemlig om et skap hun lenge har ønsket seg fra IKEA, men som stadig har vært utsolgt. Da skapet ikke var å få tak i butikk, sjekket hun Finn.no for å se om noen hadde lagt ut noe tilsvarende.

Det endte imidlertid med sjokk og vantro.

Skapet, som opprinnelig kostet 3495 kroner hos IKEA, ligger ute på Finn.no til 11.000 kroner. Andre selger også det samme skapet for 8000 kroner og 6000 kroner, etter det Nettavisen erfarer.

POPULÆRT: Originalprisen for dette IKEA-skapet var 3495 kroner. På Finn.no selges det nå for 11.000 kroner. Foto: Ikea

- Dette synes jeg er helt sjukt i huet å gjøre. Det er helt greit, jeg driter i det, men poenget er at det er et skap fra IKEA. Folk er gærne etter dette skapet. Og det er fint, men det er sikkert et annet skap til 11.000 kroner som er finere. Er det noen som kjøper det? Spør Bratberg seg.

Raskt populært

Skapet Bratberg snakker om har du sikkert sett før. I hvert fall hvis du er av typen som følger med på ulike bloggere og influensere.

I april for tre år siden lanserte Ikea møbelserien STOCKHOLM 2017, som skapet som Bratberg og Polliani refererer til var en del av. Skapet ble raskt populært og havnet hjemme hos flere av Norges største influensere.

Ifølge pressevakt i IKEA, Siv E. Egger Westin, har interessen rundt rottingskapet vært enorm helt siden det ble lansert, og det ble stadig utsolgt.

- Vi så at etterspørselen økte da skapet begynte å dukke opp i sosiale medier hos ulike influensere, uten at vi har gjort noen samarbeid med dem. I tillegg var det mange andre butikker som brukte skapet som utstillingsmonter for egne produkter. Så det fikk mye synlighet i andre kanaler i tillegg til IKEAs egne, men det viktigste er at vi traff rett på trenden - lyst tre og rotting, forklarer hun til Nettavisen.

I dag er skapet ute av produksjon. At det fremdeles er så høy etterspørsel etter skapet at det nå selges for nesten det firedobbelte på Finn.no, synes IKEA er gøy.

- Det er helt vilt, og vi synes det er veldig gøy at et IKEA-produkt er så ettertraktet - sett bort i fra prisen som er skyhøy i forhold til priser vi opererer med, sier Westin.

Aldri sett liknende

Designeren av skapet er en av IKEAs egne designere og heter Nike Karlsson. Ifølge Westin er skapet trolig det mest populære designet til IKEA gjennom tidene, sett bort i fra samarbeid de har gjort med andre, anerkjente designere.

- Jeg kan ikke huske at vi har hatt et annet produkt som har vært like etterspurt som dette skapet i nyere tid, men et annet godt eksempel er også en vase designet av Helle Jongerius for mange år siden. Den ble solgt for rundt 200 kr hos oss, men ligger ute til rundt 1500 kr på Finn, forteller hun.

- Samarbeidet med Ilse Crawford (SINNERLIG) ble veldig populært, vi var for eksempel utsolgt for spisebordet over lengre tid. Men det er litt annerledes, ettersom det er et designersamarbeid og ikke kun designet av en IKEA-designer, legger hun til.

OGSÅ POPULÆRT: IKEA har hatt flere populære møbler. Blant annet dette bordet som stadig ble utsolgt før det gikk ut av produksjon. Foto: IKEA:

Til tross for den store etterspørselen tror ikke Westin at skapet vil komme tilbake til IKEAs sortiment.

- Skapet var en del av en serie som var planlagt for en viss periode. Jeg tror ikke det vil komme tilbake i produksjon, men vi får lignende fronter til klassikeren IVAR, så man fortsatt kan få den samme looken til en snillere IKEA-pris, sier hun.

- Treffer blinkskudd

Moteekspert Marianne Jemtegård er ikke overrasket over at skapet er blitt så populært som det er blitt, og tror at skapet er blitt enda mer ettertraktet nå som det ikke lenger er i produksjon.

- Her har IKEA truffet ekstremt godt. Skapet bærer preg av to sterke interiørtrender som passer rett inn i skandinaviske hjem. Retrodesignet fra 60- og 70-tallet sammen med rottingen, som hadde sin storhetstid på 80-tallet, er veldig hot om dagen, forklarer Jemtegård til Nettavisen.

- I tillegg er møbelet lyst, og laget i en oppdatert versjon som gjør at det passer inn i de fleste hjem. Skapet gir en følelse av å hente naturen inn i stua, og det at det har et design som gjør at det ser ut som at du har funnet det på et bruktmarked i Paris gjør det ekstra mer ettertraktet. Her har de truffet blinkskudd, gjentar hun.

MOTEEKSPERT: Marianne Jemtegård kan forstå at IKEA-skapet er ettertraktet. Selv ville hun aldri brukt 11.000 kroner på et IKEA-møbel. Foto: NTB Scanpix

At folk kan være villige til å betale opp til 11.000 kroner for et IKEA-møbel, stiller imidlertid Jemtegård seg kritisk til.

- Samtidig er det jo det som er gøy med trender. Det beviser at det nødvendigvis ikke er kvalitet det står på. Selv hadde jeg ikke brukt 11.000 kroner på et IKEA-møbel. Spesielt ikke når det er av materiale som rotting, sier hun og ler.

Kan lage det selv

Ifølge Jemtegård er skapet i så enkelt materiale at du lett kan gjøre det selv. Hun sier man i dag kjøpe rotting på rull, slik at man enkelt kan tilpasse det selv.

- Hvis jeg vurderte å kjøpe det skapet, hadde jeg heller laget det selv. Kjøpt et liknende skap fra IKEA, tatt av dørene og byttet det ut med rottingdører. 11.000 kroner hadde jeg heller brukt på mer klassiske kjøp. Det er ikke sikkert rotting vil være i trendbildet så lenge. I tillegg er det ikke av veldig god kvalitet, sier hun.

Ifølge en selger på Finn.no, som selger det ettertraktede IKEA-skapet til 11.000 kroner, har han imidlertid fått flere seriøse henvendelser på skapet.

- Jeg har fått en del henvendelser fra folk som synes prisen er for høy. Seriøse henvendelser har vært fra folk som ønsker å kjøpe det for 5000 kroner. Det høyeste var på 8000 kroner, sier selgeren til Nettavisen.

- Kunne du solgt det for lavere enn 11.000 kroner?

- Jeg har ikke noe behov for å selge, men hvis noen faktisk vil gi 11.000 kroner for det så skal de få det.