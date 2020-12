Utstøtt Kardashian-venninne i hardt vær: Gikk på date med gift NBA-stjerne

Larsa Pippen befinner seg nok en gang midt i et trekantdrama.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Larsa Pippen (46) var i mange år kjent som «venninnen til Kardashian-søstrene», men etter å ha blitt «frosset ut» av Kanye West (43) tidligere i år klarer hun nå helt fint å skape overskrifter på egen hånd.

Forrige måned tok hun blant annet et offentlig oppgjør med ryktene om at hun skal ha prøvd seg på Khloé Kardashians (36) eks, NBA-stjernen Tristan Thompson (29), og nå blir hun koblet til nok en NBA-spiller.

Les også: Larsa Pippen var Kardashian-søstrenes nærmeste i en årrekke. Derfor «forsvant» hun

Nylig ble nemlig Pippen avbildet hånd i hånd med basketstjernen Malik Beasley (24) i Miami, noe kona hans, Instagram-modellen Montana Yao, ikke setter noe særlig pris på.

«Wow... Jeg kjenner ikke denne mannen engang. Dette er vilt. Jeg ser dette for første gang nå», skrev Yao på Instagrams historiefunksjon da bildene av ektemannen og Pippen gikk viralt forrige uke.

Yao og Beasley har også en sønn sammen.

– Ikke tro alt du ser

Ifølge Page Six har Beasley og Pippen flørtet åpenlyst i flere uker, der NBA-stjernen blant annet har lagt igjen flørtende meldinger i kommentarfeltet hennes på Instagram.

Saken er blitt skrevet side opp og side ned om i amerikansk sladderpresse, og i helgen så Pippen seg nødt til å kommentere saken selv. Det gjorde hun i et noe kryptisk innlegg på Instagrams historiefunksjon.

«Ikke døm meg før du kjenner meg, ikke undervurder meg med mindre du utfordrer meg. Og ikke snakk om meg før du har snakket med meg», skrev hun.

Les også: Kaley Cuoco måtte få sex-kurs av kollegaen

Innlegget kommer etter at hun forrige uke oppfordret fansen til å ta alt de leser og ser med en klype salt.

«Ikke tro alt du ser i sosiale medier. Selv salt ser ut som sukker», skrev hun da.

Nøyaktig hva som er relasjonen mellom Pippen og Beasley er ikke kjent, men det er ingen tvil om at duoens Miami-tur har påvirket flere.

Les også: Kelly Clarksons eksmann i retten: Krever millionsum - hver måned

Ifølge New York Post har Yao søkt om skilsmisse fra ektemannen, mens Pippens sønn, Scottie Pippen Jr. (20), åpenbart også har fått med seg de mange skriveriene.

«Fokuserer på meg selv og mine mål. Jeg er ikke ansvarlig for noen andres handlinger. Alt er bra her», skrev han på Twitter da bildene av moren gikk viralt forrige uke.

Pippen har 20-åringen og tre andre barn med eksmannen og Scotty Pippen (55), som hun skilte seg fra i 2019. Også han er for øvrig tidligere NBA-spiller, så det er åpenbart at 46-åringen har et ekstra godt øye til menn med basketball.

Viser frem forloveden

I slutten av november delte «Friends»-stjernen Matthew Perry (51) den hyggelige nyheten om at han hadde forlovet seg.

Perrys utvalgte er 29 år gamle Molly Hurwitz, som skal ha vært kjæresten til Perry siden 2018.

Les også: Matthew Perrys gravide venn: – Jeg hentet dop for ham

De to har imidlertid ikke delt noe særlig fra forholdet i sosiale medier, og først nå viser Perry frem sin fremtidige brud på Instagram. Han delte i helgen to bilder, der Hurwitz reklamerer for Perrys «Friends»-merch.

På det første bildet viser hun frem en t-skjorte, mens hun på et annet poserer med en caps. Begge med tekst som refererer til Perrys «Friends»-karakter, Chandler Bing.

– Jeg har ingen minner fra det

På begynnelsen av 2000-tallet var Sienna Miller (38) og Jude Law (47) et av Hollywoods heteste par, men lykken skulle ikke vare.

Duoen møttes på settet til filmen «Alfie» i 2004, og innen et år var de forlovet. Da det i 2005 kom frem at Law hadde hatt et sidesprang med barnepiken sin, tok det derimot ikke lang tid før forlovelsen ble brutt. Ikke engang en offentlig beklagelse fra Law kunne redde forholdet.

«Jeg skammer meg og er lei meg for at jeg har såret Sienna og menneskene nærmest oss. Jeg vil offentlig beklage til Sienna og våre respektive familier for smerten jeg har forårsaket», het det i uttalelsen fra Law den gang.

Les også: Historisk «Farmen»-seier: – Helt vanvittig

Nå, 15 år senere, forteller Miller hvordan hun opplevde det hele. Det gjør hun i et intervju med The Daily Beast.

– Det var noe av det mest utfordrende jeg noen gang har opplevd, sier Miller, som på daværende tidspunkt var å se på scenen i Shakespeare-stykket «As You Like It» i London.

Det å måtte stå på scenen hver kveld ble ekstra tøft, spesielt når alle visste hva hun gikk gjennom på privaten.

Les også: Millie Bobby Brown i tårer etter ubehagelig fan-møte: – Vis litt respekt

– Det er det siste man vil gjøre. Det var veldig tøft. Samtidig var det på den tiden paparazziene var villest, og i London var det en epidemi av dårlig oppførsel. De visste hvor jeg var hver kveld, sier Miller.

I dag har hun blokkert ut mye av det som skjedde.

– Det er seks hele uker jeg ikke husker. Jeg har ingen minner fra det. Jeg var i sjokk, og jeg var bare 23 år gammel. Men hvis du kan komme gjennom noe sånt, kan man komme gjennom alt, påpeker Miller.

Reklame Nå er det tilbud på de populære julepysjene