Vakkert fra sør

Det er under ei uke siden vi mista Paolo Vinaccia - den på alle måter store italiener. Derfor passer det godt å minnes han med denne vakre italienske sangskatten sammen med Luca Aquino.

Jeg vet ikke om Paolo kjente Luca Aquino. Uansett hadde de mye til felles og en ting er jeg sikker på: Paolo kjente også godt til mye av denne italienske sangskatten som Aquino tolker for oss her.

Det er også en annen forbindelse mellom Paolo og Aquino eller rettere sagt Italia og Norge. For to år siden hadde nemlig Aquino bestemt seg for å sykle (!) fra sin hjemby Benevento til Oslo og spille konserter underveis. Skjebnen ville det annerledes: Aquino blei ramma av en nervesjukdom som gjorde at han blei lamma i ansiktet og ikke var i stand til å spille på et år. Deretter måtte han lære seg å spille helt på nytt igjen.

Tida som rekonvalesent brukte han imidlertid svært godt. Han gikk tilbake til sangskatten han vokste opp med og det betyr blant annet sanger av Ennio Morricone, Chet Baker og Nino Rota samt en rekke italienske låtskrivere som i alle fall er ukjente for meg, men garantert ikke for den jevne italiener.

Enten på trompet, flygelhorn eller trombone møter vi lyrikeren Aquino sammen med trekkspilleren Natalino Marchetti og pianisten Danilo Rea, filharmoniorkestret fra Aquinos hjemby Benevento samt litt tangenter, klassisk gitar og trommer på noen spor.

Dusinet med låter er uten unntak vakre og Aquinos nydelige tone kler dette materialet på et ypperlig vis. Dette er musikk som egner seg en varm sommerkveld og helt sikkert en kald vinterdag også.

