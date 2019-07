Vaksinepille for bjørkepollen er godkjent i Norge

Legemiddelverket har godkjent en vaksinepille for dem som er allergiske mot bjørkepollen. Pillen vil trolig være tilgjengelig i løpet av to måneder.

– Dette er gledelige nyheter. Det vil gjøre det enklere å få en god behandling for dem som har alvorlig bjørkepollenallergi. Behandlingen er rettet mot selve årsaken til allergien, ikke bare symptomene, sier seniorrådgiver Anna Bistrup i Astma- og allergiforbundet til NTB.

Det er medisinselskapet ALK som står bak pillen Itulazax, som skal brukes i behandling av allergisk rhinitt. Bistrup sier at pille som behandlingsform gjør det mer tilgjengelig for flere.

– Behandlingen som har vært godkjent til nå, er i sprøyteform. Pillebehandling vil spare både pasientene og helsemyndighetene for mye ressurser, sier Bistrup.

Kvaliteter utover bjørkesesongen

Bistrup legger til at allergi er økende i befolkningen, og at det er viktig at flere pasienter blir klar over de ulike behandlingsformene som har kommet på markedet.

Itulazax er godkjent for voksne pasienter som har moderat til kraftig pollenallergisk rhinitt eller konjunktivitt.

Pillen skal tas én gang om dagen, og behandlingen skal pågå i tre år.

– Det er positivt at vi nå kan tilby bjørkepollenallergikere, som tidligere ikke har fått tilstrekkelig lindring ved bruk av symptomlindrende legemidler, en ny vaksinasjonsbehandling som kan tas hjemme, sier Peter Arvidsson, som er medisinsk ansvarlig i ALK i Norden.

De regner med at legemiddelet vil være tilgjengelig i løpet av to måneder.

Han legger til at de er glade for at produktet i tillegg er anerkjent av myndighetene for sine kvaliteter gjennom hele trepollensesongen og ikke bare under bjørkesesongen.

Mange sliter

De kliniske studieresultatene som ligger til grunn for søknaden selskapet sendte inn, er ifølge ALK de mest overbevisende de noen gang har sett i forbindelse med allergivaksinasjonsstudier.