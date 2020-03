Vanessa Lachey avslører triks for et godt sexliv: – Jeg sier «kjære» og da vet han nøyaktig hva han skal gjøre

«Love is Blind»-programlederne har funnet en praktisk løsning på tidsklemma.

Smørsangeren Nick Lachey (46) ble kjent for hele verden da han datet og senere giftet seg med sangeren Jessica Simpson.

Paret var på alles lepper og ekteskapet varte i tre år, nesten like lenge som tv-serien deres «Newlyweds: Nick and Jessica».

Da Nick skulle lage musikkvideo til låta «What's Left of Me» som handlet om bruddet, spilte han mot MTV-programlederen Vanessa Minnillo (39). Siden ble de to et par, et forhold som har vart i 11 år, og bydd på både bryllup og tre barn.

Nå er paret aktuelle som programledere for Netflix-hiten «Love is blind» – «Kjærlighet gjør blind» i Norge.

Nick Lachey og kona Vanessa leder det mye omtalte datingprogrammet «Love is blind» på Netflix. Foto: Netflix

Med barn i alderen tre til syv og karriere har de to virkelig fått kjenne på den velkjente tidsklemma, og i podkasten «The Bellas Podcast» blir Vanessa spurt om hvordan hun og ektemannen har tid til å pleie romantikken.

– To ord: Dusj-sex, svarer Vanessa.

– Jeg står i dusjen og jeg er sånn «Jeg har en full timeplan, du har en full timeplan. Det er enten nå eller aldri.»

Hun forteller at det hender at paret også får det til på kvelden, men mange ganger ender det med at de heller velger å sove, og derfor er dusj-sex et godt alternativ.

– Barna er på skolen, så da skjer det. Så hvis det blir noe på kvelden så er det som bæret på toppen av kaken, helt flott. Men hvis ikke, har vi allerede hatt dusj-sex, sier 39-åringen.

Vanessa ble kjent som MTV-programleder på 2000-tallet. Her sammen med sanger Ne-Yo under MTV-programmet «Total Request Live» i 2006. Foto: Jeff Christensen (AP Photo / NTB Scanpix)

Vanessa innrømmer at hun aldri har vært særlig fan av sex på morgenen, men at det endrer seg når hun kommer inn i dusjen.

– Jeg er i dusjen, han er der og barna er ikke hjemme ... Da sier jeg «kjære», og så vet han nøyaktig hva han skal gjøre.

