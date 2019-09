Vanessa Rudjord og Jonas Forsang Moksnes er forlovet

Fridde på romantisk ferietur i Frankrike.

Etter åtte år som kjærester, har Vanessa Rudjord (43) forlovet seg med samboer Jonas Forsang Moksnes (38).

Det avslører den tidligere Costume-redaktøren i podcasten «Synnøve og Vanessas podcast», som hun har sammen med programleder Synnøve Skarbø.

Rørt til tårer

Skarbø blir like overrasket som lytterne når Rudjord forteller om frieriet.

Paret var på ferie i Frankrike, hvor de feiret at de hadde vært kjærester i åtte år. Rudjord hadde kjøpt et gullkjede til kjæresten, som hun la på bordet da de satte seg ned for å spise.

- Jeg var veldig stolt over det. Så jeg ga ham smykket og gratulerte ham med dagen. Han ble helt satt ut, forteller Rudjord.

Men Rudjord skulle bli enda mer satt ut idet Moksnes la sin overraskelse på bordet:

En ring som kom med et spørsmål.

- Og spørsmålet var om jeg ville gifte meg med han, forteller Rudjord og ler.

Skarbø blir så rørt at hun tar til tårene.

- Er det sant? Herregud, nå blir jeg glad, sier hun.

Nettavisen har forsøkt å kontakte Rudjord, men hun har så langt ikke besvart våre henvendelser.

PODCASTDUO: Vanessa Rudjord og Synnøve Skarbø har gjort stor sukess med sin podcast. I 2017 fikk de prisen årets stjerneskudd under VIXEN Influencer Awards. Foto: Ntb Scanpix

Gifter seg for tredje gang

Forsang Moksnes ble i utgangspunktet kjent under artistnavnet Apollo, men har i de siste årene jobbet som journalist, forfatter og forlegger.

Paret har en sønn sammen, Harley (3).

Rudjord har i tillegg datteren Luca (11), fra sitt ekteskap med investor Runar Vatne (45). De gikk fra hverandre i 2011.

Tidligere var Rudjord gift med komiker Thomas Giertsen (45). Ekteskapet tok slutt i 2006.

I podcasten har Rudjord flere ganger uttalt at hennes forhold til Forsang Moksnes er det lengste hun noensinne har vært i, og at hun opplever å bli forelsket i ham igjen og igjen.

De siste årene har Rudjord og Skarbø hatt stor suksess med podcasten sin. De topper stadig listene over mest hørte podcast i Norge, og fikk prisen for «Årets stjerneskudd» under Vixen Awards i 2017.

Skarbø, på sin side, er nylig singel etter sitt ti år lange forhold med Per Øyvind Skaarnes.