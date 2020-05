Vant en halv million i «Paradise Hotel», men har ikke fått én krone: Slik svarer TV3

– De har ikke spurt om kontonummeret mitt engang.

Spoiler-advarsel: Denne saken avslører vinnerne av «Paradise Hotel» og hva som skjer i den siste og avgjørende finaleepisoden.

Etter den nervepirrende finalen i Paradise Hotel er det Yasmine San Miguel Moussaoui som skal motta hele premiepotten på 500.000 kroner. Likevel er det ikke sånn at hun skal beholde alle pengene selv til tross for at hun slapp kula.

21-åringen har nemlig lovt å fordele en sum til juryen, og en sum til partner og med-vinner Karl Fredrik Førli.

Les også: SKAM-stjerne deltar i høstsesongen av «Paradise Hotel»

Problemet er bare at Yasmine ikke har sett snurten av pengepremien ennå.

Produksjonen av årets første «Paradise»-sesong pakket sammen allerede i månedsskiftet januar/februar 2020, men til tross for at Yasmine og Karl har måtte holde på vinnerhemmeligheten helt frem til slutten av mai, har de ikke sett snurten av pengepremien.

– Du, de pengene har vi ikke fått ennå, avslører Yasmine i en spesialepisode av Nettavisen-podkasten «SCHENDIS» denne uken.

Der er Paradise-vinnerne Yasmine og Karl gjester sammen med Pernille Gangås fra «Ex On The Beach», og åpner opp om forvirringen rundt pengene.

– TV3 har ikke spurt om kontonummeret mitt en gang, fortsetter hun.

– Det er kjemperart, jeg skjønner det ikke. Hva faen, ler Karl.

Hør hva TV3 svarer på pengespørsmålet - og hør Yasmine og Karls reaksjon. Episoden kan du høre overalt der du hører podkast, eller i spilleren øverst!

Følg «SCHENDIS» på Instagram: @schendispod