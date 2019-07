Var gift i 71 år – døde samme dag

Herbert DeLaigle (94) og Marilyn Frances DeLaigle (88) døde med tolv timers mellomrom.

LOS ANGELES (Nettavisen): Historien om Herbert DeLaigle (94) og Marilyn Frances DeLaigle begynte for nesten 72 år siden. Fredag tok den slutt i Georgia i USA, skriver CNN.

Da helsen til Herbert DeLaigle begynte å bli verre i 2017, avtalte han et møte med en lokal prest. Der fortalte Herbert at han ikke var redd for å dø, men han likte ikke tanken på at hans kjære kone, Marilyn, skulle være alene.

Det viste seg at Marilyn bare skulle være alene i tolv timer. Herbert (94) døde av hjertesvikt klokken 02.20 fredag 12. juli. 14.20 samme dag sovnet også Marilyn inn.

- Moren min hadde Alzheimers og sov i en seng ved siden av ham da han døde, sier parets sønn, Donnie DeLaigle til NBC Today.

- Like etter de hentet faren min, gikk pustingen hennes amok. Hun ristet. Det var som om hun visste at han var borte, forteller sønnen.

Gift i 71 år

Herbert DeLaigle og Marilyn Frances DeLaigle møttes på en kafé der Marilyn jobbet for nesten 72 år siden. Hun var 16 og han var 22.

- Jeg så henne ofte gå in og ut, inn og ut, og jeg ble betatt. Og til slutt klarte jeg å overvinne nervene og jeg spurte om hun hadde lyst til å treffe meg en gang, fortalte Herbert i et intervju i fjor, ifølge WRDW/WAGT.

Deres første date var på en kino, og ett år senere fridde Herbert til Marilyn, og fikk ja. Paret etterlater seg 6 barn, 16 barnebarn, 25 oldebarn og 3 tippoldebarn.

Sønnen Donnie DeLaigle (66) forteller at en sykepleier hadde spådd at foreldrene skulle dø samme dag. Han sier at han aldri hadde sett for seg at foreldrene skulle dø på noen annen måte.

- Mamma og Pappa holdt hender uansett hvor de var. Det var de var kjent for i byen. De holdt hender i søvne, forteller Donnie.

Begravelsen ble holdt på mandag, og det ble en hyllest til paret.

- Vi kan ikke være triste. De holder hender i himmelen nå, sier Donnie DeLaigle til NBC Today.

«Broken heart syndrome»

Historien til Herbert og Marilyn er ikke unik. Det har flere ganger hendt at par som har vært sammen i årevis dør med kort tids mellomrom. Man kan nemlig dø av hjertesorg.

Dette kalles «broken heart syndrome», og ble for første gang omtalt i et japansk tidsskrift i 1990, da under det japanske navnet «Takotsubo».

«Broken heart syndrome» utløses av akutt stress, sjokk eller sorg. Kroppen responderer med å bombardere hjertet med stresshormoner, som gjør at hjertet lammes og slutter å pumpe.

Psykologspesialist Atle Dyregrov har jobbet med mennesker i sorg i over 40 år.

- Det stemmer at man har økt risiko for dødelighet den første tiden etter dødsfall i nær familie. Dette gjelder imidlertid ikke bare for eldre, men de er mer utsatt fordi høy alder gjerne kommer med andre risikofaktorer, har Dyregrov uttalt til Nettavisen.