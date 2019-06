Var ikke forberedt på medieinteressen: - Jeg fikk panikk

Emilie Nereng åpner opp om medietrykket etter at hun kapret drømmejobben.

- Jeg trodde ikke at det kom til å bli ansett som et mediecomeback, selv om det på mange måter var det, sier Emilie Nereng, best kjent under aliaset «Voe», til Nettavisen.

I april ble det kjent at den tidligere toppbloggeren Emilie «Voe» Nereng hadde fått ny jobb som helse- og ernæringsspaltist i motemagasinet Elle.

Nyheten delte hun selv på sin Instagramprofil, «Emilienutrition», og avisene var raskt ute med å omtale nyheten som «et comeback i rampelyset».

Selv anså ikke Nereng den nye jobben som et comeback, etter at hun for to år siden annonserte at hun var ferdig som blogger. På Instagram gikk hun derfor ut og avfeide påstandene om et mediecomeback.

Fikk panikk

Etter Nerengs aller første spalte, med tittelen «Ta vare på deg selv», i det internasjonale motemagasinet, er det knapt noen medier som har lykkes å komme i kontakt med den tidligere toppbloggeren.

Onsdag dukket hun imidlertid opp på den røde løperen under Elles årlige sommerfest på Høymagasinet ved Festingen i Oslo.

VOE: Torgeir Johansen og Emilie Nereng, også kjent som bloggeren VOE er på plass på festen. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Til Nettavisen forteller hun om et massivt medietrykk dagene etter hun delte jobbnyheten.

- Jeg fikk ganske panikk, og kjente skjelvinger i kroppen, forteller Nereng og avviser at hun hadde forberedt seg på medieinteressen.

- Jeg er veldig naiv, og jeg trodde ikke at det kom til å bli ansett som et mediecomeback, sier hun.

Elsker den nye jobben

Selv om medieoppstyret rundt 23-åringens nye jobb ikke var helt forventet for Nereng, er hun likevel glad for å få muligheten til å jobbe med det hun har utdannet seg til.

- Jeg er ikke så komfortabel med oppmerksomheten ennå, men samtidig synes jeg det er gøy. Det er litt rart, og jeg har et ganske ambivalent forhold til det. Nå får jeg i hvert fall jobbet med noe jeg har lidenskap for, og det tenker jeg er det viktigste, sier hun.

Som nevnt annonserte Nereng for to år siden at hun var ferdig som blogger. Siden den gang har 23-åringen studert ernæring og helse, og jobber med en bachelorgrad. Tilbakemeldingene på arbeidet hun har gjort hittil har vært bra, ifølge henne selv.

- De har vært veldig bra. Jeg føler jeg får brukt hodet mitt litt mer enn ansiktet, som er det bloggen baserte seg på. Jeg trives veldig, og synes det er fint å kunne bruke ernæringskompetansen min, smiler hun.

Samme gamle

Med seg på festen hadde Nereng tatt med seg kjæresten Torgeir Johansen. Han jobbre også i mediebransjen og bedriver tiden sin med podkast i moderne media.

- Han kjenner vel egentlig alle her i dag, sier Nereng og ler.

Johansen og Nereng har vært sammen i over tre år. I slutten av Nerengs bloggkarriere var også han en stor del av bloggen. I dag ser fansen mindre av privatlivet til de to turtelduene.

- Det er vel egentlig det samme. Den eneste forskjellen er at jeg kanskje er litt mer tilbaketrukket, men det har også mye med at jeg lever på en annen måte enn før. Jeg driver ikke lenger og blogger om meg selv hver dag, sier Nereng.