Var Kardashian-søstrenes nærmeste i en årrekke. Derfor «forsvant» hun

Larsa Pippen (46) var i mange år nærmest en del av Kardashian-klanen, da hun var en nær venninne av flere av de berømte reality-søstrene. Men så «forsvant» hun brått.

Pippen, som tidligere var med på alle utenlandsferier, bursdagsfeiringer og offentlige opptredener, har ikke lenger kontakt med Kardashian-familien. I en ny episode av podkasten «Hollywood Raw» forteller hun årsaken til dette.

Ifølge 46-åringen er det Kim Kardashians (40) ektemann, Kanye West (43), som har frosset henne ut.

- Stolte ikke på noen

Ifølge Larsa Pippen mislikte rapperen det nære vennskapet hun hadde til kona hans.

– Jeg føler at Kanye var på et sted der han ikke stolte på noen rundt Kim. Så jeg føler jeg ble den personen han ville at hun skulle skyve unna, forteller Pippen, ifølge Page Six.

– Og jeg vil ikke være problemet i et forhold, så hvis ektemannen din føler seg truet av forholdet vårt, så vil ikke jeg være den personen som ødelegger noe, legger hun til.

FÅR SKYLDEN: Larsa Pippen mener det er Kanye Wests fortjeneste at hun ikke lenger er venn med Kardashian-søstrene. Foto: NTB

Videre forklarer 46-åringen at hun på bakgrunn av dette har tatt «bruddet» med Kardashian-familien relativt fint, selv om hun erkjenner at hun ble såret da de kuttet all kontakten.

– Har hjernevasket hele familien

Tidligere er det blitt hevdet at vennskapet tok slutt fordi det har florert rykter om at Pippen har hatt en flørt med Khloé Kardashians (36) av-og-på-kjæreste, Tristan Thompson (29).

Dette avkrefter Pippen i podkasten, og forteller at det faktisk var hun som først datet basketstjernen.

På et tidspunkt tok hun ham med seg på en fest hjemme hos Kim Kardashian, der han ble introdusert for Khloé, som han siden har fått datteren True (2) med. For Pippen var ikke dette noe problem – ettersom de relativt nylig hadde møttes.

RYKTER: Larsa Pippen har blitt beskyldt for å flørte med både Tristan Thompson og Travis Scott. Selv nekter hun for begge deler. Foto: NTB

I tillegg har hun blitt beskyldt for å ha prøvd seg på Kylie Jenners (23) eks, Travis Scott (29), noe hun også nekter for.

Alt i alt er hun imidlertid overbevist om én ting, nemlig at Kanye West er hjernen bak det hele.

– Han har bokstavelig talt hjernevasket hele familien til å tro gudene vet hva. Jeg vet faktisk ikke, sier hun.

Kardashian-familien har foreløpig ikke kommentert Pippens siste uttalelser.