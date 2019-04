Vår Staude og «God morgen Norge» misbrukt i bitcoin-reklame

- Det viser seg dessverre å være vanskelig å stoppe, sier nyhetsredaktør i TV 2, Karianne Solbrække.

Nok en gang har programleder Vår Staude og «God morgen Norge» blitt misbrukt i falsk reklame. Denne gang for Bitcoin.

Det er VG som først omtaler saken.

I det som ser ut til å være blant annet en CNN-artikkel, er ansiktet til både Staude og medprogramleder Espen Fiveland flittig brukt til å overbevise folk om Bitcoin som valutta.

Ifølge TV 2s nyhetsredaktør, Karianne Solbrække, er det vanskelig å få stoppet slike reklamer.

- Det er et kjempeproblem, og det viser seg dessverre å være vanskelig å stoppe. Vi har satt jurister i TV 2 på saken for et sammarbeid med Google og Facebook for å få stoppet dette, sier Solbrække til Nettavisen.

En av reklamene forsøker blant annet å få det til å se ut som at TV-programmet skal ha hatt besøk av en suksessrik Bitcon-kunde.

- Jeg håper virkelig folk forstår at dette ikke er noe hverken Espen eller jeg går god for, at vi blir misbrukt i annonsene og at folk så absolutt bør skygge unna denne type kryptovaluta-spekulasjon, skriver Staude til VG, og legger til:

- Jeg er mer typen som har sparegris.

Vanskelig å stoppe

Det er som nevnt ikke første gang Staude har opplevd å bli misbrukt i en reklame. I oktober i fjor dukker de samme reklamene opp for første gang, hovedsakelig i sosiale medier.

«Jeg har hørt om bitcoin og alle pengene du kan tjene, men jeg har aldri kjøpt noen. Jeg ante ikke hvor jeg skulle begynne. Dette var veldig lett. Jeg kan bare bruke kredittkortet mitt til å sette inn penger som programmet kjøper bitcoin for,» ble Staude sitert i en falsk bitcoin-artikkel.

Solbrække opplever at både Google og Facebook tar dette på alvor, og stoler på at de gjør sitt ytterste for å stoppe slike misbruk. I mellomtiden håper hun folk skjønner at slike reklamer bare er svindel.

- Det er viktig at folk vet at dette er en bløff og ren svindel. Det er viktig at folk er oppmerksomme, og holder seg unna slike artikler. Jeg oppfordrer også dem som kommer over slike reklamer om å rapportere til både Facebook og Google, sier Solbrække til Nettavisen.

Flere og flere tilfeller

Ifølge Solbrække har det vært en jevn pågang av varslere om slike svindelsaker.

- Vi får både henvendelser fra leserne og seerne våre, og så er det også flere av ansatte i TV 2 som kommer over slike bløffer. Det har foregått i en del år, og vi jobber aktivt med problemet, og tar det på alvor, sier hun.

- Slike reklamer forsøpler også våre profiler og «God morgen Norge». Verken Vår eller noen andre av våre profiler har lov eller lyst til å bli med i slike reklamer, legger hun til.

Vår Staude har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser.