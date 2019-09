Varmtkaldt hjerte

Highasakite har vært gjennom en svært så turbulent periode. «Uranium Heart» forteller oss at de to gjenværende står godt på egne bein også.

Noen hevder at man blir sterkere kunstnerisk av å gå gjennom kriser og konflikter. Historia er full av interne konflikter kunstnere mellom og internt i band - noen ganger har det kommet noe godt ut av det, mens andre ganger har det gått lukt åt helvete for alle de involverte.

Med fasit i hånd, eller høytalere, er det vel noe/mye som taler for at kunsterisk så har begge parter i Highasakite-konflikten greid seg rimelig bra. Når det er sagt så er det jo forbanna kjedelig at tidligere gode venner ikke greier å finne det ut av med hverandre, men det lar vi ligge akkurat nå.

Her er det altså låtskriver og vokalist Ingrid Helene Håvik, for et særpreg hun har i stemma og uttrykket sitt, og trommeslager, synthesist og produsent Trond Bersu som står for det fjerde Highasakite-albumet. Helt siden debuten og gjennombruddet med «All that Floats Will Rain» har særpreget og populariteten vært voldsom både både hjemme og ute. De som har digga Highasakite før, kommer høyst sannsynlig til å fortsette med det sjøl om det låter noe annerledes nå enn før.

Det er vel liten tvil om at stemma til Håvik har prega Highasakite hele veien - og det gjør det voldsomt også ved dette veikrysset. Produksjonen er fortsatt superproff - kudos til Bersu - og flere med jazzbakgrunn, blant andre gitarist Even Helte Hermansen og tangentist Øystein Moen, er med og sørger for at det låter fett og vel så det.

Jeg digger med andre ord fortsatt Highasakite - det de gir oss er tøft, hipt og personlig. Samtidig er det noe jeg savner. I mangel på en bedre måte å beskrive savnet, så er det et fravær av varme i uttrykket. Det blir noe kjølig og kalkulert over hjertet av uranium, men til tross for det så trives jeg altså: Do You Have a Heart, synger Ingrid Helene Håvik. Jeg mener jeg kan svare ja, men hjertet til Highasakite oppfatter jeg nå som varmtkaldt.

