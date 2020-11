Vellykket operasjon for Christine Koht

– Christine kommer ut i helgen, sier kona til VG.

Komiker Christine Koht (53) skrev søndag på Facebook at hun hadde blitt innlagt på sykehus igjen.

«Ble kjempesyk igår, med over 40 i feber, og nektet å dra på sykehus. Men jeg merker jo at det er en ny drittinfeksjon på vei», var blant det hun skrev i innlegget.

Torsdag delte hun en ny oppdatering der hun i en video fortalte at hun var på vei inn på en operasjonssal, der hun ble lagt i narkose for å utføre et inngrep i halsen.

Fredag kan Kohts kone, Pernille Rygg (57), fortelle at operasjonen var vellyket.

– Operasjonen gikk fint, så Christine kommer ut i helgen, skriver hun i en tekstmelding til VG.

Kreftsyk i lang tid

Christine Koht ble i 2018 diagnostisert med kreft, og i januar året etter delte hun nyheten med offentligheten.

Siden har hun vært gjennom flere tøffe inngrep, og hele veien oppdatert fansen om helsetilstanden sin. Dette har hun gjort både i podkasten «Koht vil leve» og på Facebook.

I mai i år kunne komikeren endelig dele den hyggelige nyheten om at det ikke var spredning av kreften, men likevel er ikke helseutfordringene over. Som følge av flere tøffe behandlinger er immunforsvaret svekket, og Koht har vært flere turer innom sykehuset.

