Verdens første flyvende bil har fått leveringsdato

Første leveranse av verdens første flyvende bil er satt til 2021.

Invest Records melder at verdens første flyvende bil «PAL-V» (Pioneer Personal Air Landing Vehicle) ble lansert 3. desember under «Paramount: The Art of Innovation and Design» i Miami. Det nederlandske selskapet skriver at den flyvende bilen har en toppfart på 321 km/t i lufta og 160 km/t på bakken, og det tar ti sekunder for bilen å transformere til et gyrokopter.

Første leveranse av bilen er satt til 2021 og selskapet har per dags dato mottatt 70 forhåndsbestillinger. Prisen på denne doningen er 5,5 millioner kroner. Se videoen av den flyvende bilen over.