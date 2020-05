Verdenskjente artister er frastjålet personlig informasjon etter hackerangrep

Madonna, Nicki Minaj og Lady Gaga er blant flere som nå kan risikere å få personlig, sensitiv informasjon lekket.

– Vi kan bekrefte at vi er blitt utsatt for et hackerangrep, uttaler advokatfirmaet Grubman Shire Meiselas & Sacks, det veletablerte advokatfirmaet som spesialiserer seg på media- og underholdningsbransjen, til Variety.

Advokatfirmaet som har en rekke verdenskjente klienter som Lady Gaga, Nicki Minaj, Madonna, Bruce Springsteen, Mariah Carey og Jessica Simpson for å nevne noen, har varslet alle klientene sine om at sensitive og personlige opplysninger kan ha bli lekket.

Ifølge nettstedet skal det angivelig være snakk om kontrakter, taushetseklæringer, telefonnummere, mailadresser og flere private samtaler som skal ha blitt lekket over et «dark web»-nettsted.

Satt eksperter på saken

Ifølge Variety skal det ha vært 756 gigabyte med informasjon om klientene til advokatfirmaet som er blitt stjålet.

Foreløpig er det svært lite informasjon hackerne skal ha publisert på «dark web»-nettstedet. For å bevise at hackingen skal ha foregått, skal datasnokene ha publisert et utdrag fra en kontrakt for Madonnas «Madame x» turné med Live Nation.

– Vi har ansatt eksperter som spesialiserer seg på dette området, og vi jobber døgnet rundt for å finne informasjon, sier advokatfirmaet til Variety.

Gruppen som har stått for hackerangrepet kaller seg for «REvil», bedre kjent som «Sodinokibi», skriver nettstedet videre.

De skal også ha stått for en rekke hackerangrep mot blant andre det britiske valutabørsselskapet Travelex, som til slutt betalte 2,3 millioner dollar i bitcoin til hackerne for å få tilbake kontrollen over informasjonen som ble hentet ut.

Ikke første gang

Ifølge Fox News skal hackerne ha kommet med et pengekrav til Grubman Shire Meiselas & Sacks på 21 millioner dollar, noe som tilsvarer bortimot 213 millioner norske kroner.

Advokatfirmaet skal angivelig ikke gå med på forhandlingene, skriver nettstedet videre.

Det er heller ikke første gang verdenskjente stjerner er blitt utsatt for et hackerangrep.

I 2014 ble en rekke kjendiser, deriblant Jennifer Lawrence, Kate Upton, Ariana Grande og Kirsten Dunst, utsatt for det det som i senere tid skulle bli en av de største hackingsskandalene gjennom tidene.

Hendelsen fikk kallenavnet «The Fappening» der bortimot 500 kvinner ble frastjålet sensitive opplysninger, nakenbilder og andre private detaljer.

Sommeren 2016 sto to menn frem som ansvarlige for hackingen, og noen måneder senere ble en 36 år gammel mann dømt til 18 måneder fengselsstraff. I august 2018 ble en fjerde mann dømt til åtte måneders fengsel for hacking av 240 nettkontoer i forbindelse med samme hackesak, og i 2019 falt dommen på totalt fem hackere.