Verretts eks-kjæreste har mottatt trusler om søksmål etter uttalelser om Durek Verrett

Skal ha hyret inn advokat etter at eksen uttalte seg til Se og Hør.

I mars tidligere i år gikk den tidligere kjæresten til Durek Verrett (45), Hank Greenberg (48), ut i Se og Hør med en rekke uttalelser om sitt tidligere forhold med den selverklærte sjamanen.

Der kom han blant annet med påstander om at forholdet skal ha vært voldelig og at Verrett opplevdes som manipulerende. Greenberg beskrev det tidligere forholdet som intenst, og at bruddet skal ha endt på dramatisk vis. Paret skulle i utgangspunktet gifte seg.

Greenberg kom også med en advarsel til prinsesse Märtha Louise (48).

- Han kan være farlig for deg, uttalte Greenberg blant annet.

Ifølge Se og Hør tyder det nå på at Durek Verrett og prinsesse Märtha skal ha hyret inn en advokat på saken.

Manageren til prinsesse Märtha Louise, Carina Carlsen, har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser.

Truer med millionsøksmål

Ifølge Se og Hør, som har fått innsyn i saksdokumentet, skal søksmålet dreie seg om ærekrenkelser fra intervjuet med ukebladet.

Brevet, som Greenberg har mottatt fra den amerikanske advokaten Richard Gora i advokatfirmaet Gora LLC, skal også være signert med prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett på kopi.

Der kommer det frem at konsekvensen av flere «usanne» uttalelser er et søksmål for millioner av dollar.

«Siden Shaman Durek inngikk sitt forhold til prinsesse Märtha Louise, har han opplevd en serie alvorlige og falske beskyldninger mot seg selv. Hvis du nekter å overholde dette, vil vi bli tvunget til å reise søksmål mot deg», heter det i brevet, ifølge ukebladet.

- Ikke noe pent å si om ham

Det er imidlertid ikke bare i Se og Hør Hank Greenberg har uttalt seg om sitt tidligere forhold med Durek Verrett.

- Jeg elsket Durek høyt, og ønsker ham alt godt, men jeg har ikke noe pent å si om ham, uttalte Greenberg blant annet til The Daily Mail i fjor.

Etter forholdet med Märtha Louise ble kjent, har Nettavisen forsøkt å komme i kontakt med Greenberg, men har ikke lykkes i det.

Massasjeterapeuten Greenberg og Durek Verrett møttes i 2007. De to var sammen i åtte år. I likhet med prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett, reiste også Greenberg og Verrett rundt og holdt foredrag. Den gang med velværeseanser de kalte «Heaven and Earth». Paret skal også ha hatt et radioshow sammen.

I 2012 startet også Greenberg en innsamlingsaksjon for en nyretransplantasjon for Verrett, hvor de sammen lykkes i å samle inn 200.000 kroner.

- Tror ikke på han

Etter Verrett ble et kjent navn i Norge, har mange vært kritiske til hans sjamanpraksis, samt hans uttalelser om at han kan snu atomer, helbrede syke, er synsk og har stått opp fra de døde.

Overfor Daily Mail, uttrykket Greenberg skepsis når det kommer til sin tidligere kjærestes autentisitet.

- Jeg sliter med å tro at han er autentisk basert på mine personlige erfaringer med ham. Han har et voldsomt talent og jeg tror på hans misjon om at kjærlighet er svaret på alt, men jeg tror ikke lenger på han som person, uttalte Greenberg.

Hank Greenberg og Durek Verrett gikk hver til sitt i 2015, og Greenberg bor nå i Arizona. Han har en ny kjæreste og de to skal være forlovet og planlegger bryllup.

Durek Verrett har tidligere omtalt forholdet til Greenberg i varmt ordlag.

- Jeg var i et forhold med en mann. Det var en herlig opplevelse, og jeg vil alltid elske ham. Men han ville bare være sammen med menn. Det er greit, men for meg er det den ubetingede kjærligheten som er viktig, så det fungerte ikke. Jeg definerer ikke meg selv som homofil eller biseksuell. Jeg relaterer bare til én ting, og det er kjærlighet, sa Verrett i et intervju med Dagbladet i mai 2019.