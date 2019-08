Vet du hva «Chad» og «AWALT» betyr? Dette er «incel»-ordboka

Sinte menn samles på incel-forum til kamp mot kvinner. For å kunne forstå dem, må vi først forstå hva de snakker om.

«Omvendt voldtekt».

Det er vanskelig å forstå hva som egentlig menes med dette uttrykket. Er det god sex med samtykke? Altså det de aller fleste anser som «vanlig sex»?

Nei. «Omvendt voldtekt» er et uttrykk hentet fra «incel»-bevegelsen, og det brukes om kvinner som ikke ønsker å ligge med enkelte menn.

På engelsk kalles det «reversed rape». I henhold til incels, begår kvinner som «nekter» å ligge med noen typer menn, altså «omvendt voldtekt».

Samles til kamp mot kvinner

Så hva er en «incel»? Uttrykket står for «involuntary celibate», altså ufrivillig sølibat. Det er et uttrykk brukt om, og av, menn som ikke får sex - og som er svært frustrert over situasjonen.

Disse mennene har gitt opp. Kort oppsummert lever de i sosialt utenforskap og ensomhet, og legger all skyld på kvinner og attraktive menn.

I stedet for å gjøre endringer i sitt eget liv, finner disse mennene sammen på forum som bugner over av hatefulle ytringer mot kvinner. De er ikke konkurrenter på dating-markedet, men likemenn i kampen mot en verden de opplever som svært urettferdig.

Som forfatter Lasse Josephsen, som for tiden skriver bok om incel-miljøet, selv skriver på Minerva:

«Den voksende gruppen av menn som faller utenfor sjekkemarkedet, konkurrerer ikke lenger med hverandre, men samles til kamp mot alle kvinner.»

Incel-kulturen overlapper med den høyreekstreme, sier ekspertene.

– Koplingen mellom høyreekstremisme og kvinnehat utvikles, og det har gått ekstremt raskt de siste årene. Om vi ser tilbake på 1980- og 90-tallet, så man stort sett «bare» rasehat i hvit makt-bevegelsen. Nå ser vi at incel-bevegelsen har eksplodert og blir en del av høyreekstremismen på nett, sier Lisa Bjurwald, journalist og forfatter av flere bøker om høyreekstremisme, til Klassekampen.

- Incel-opprøret er allerede i gang

I mai 2014, drepte Elliot Rodger (22) seks mennesker i California. På forhånd uttrykte han sterkt kvinnehat, både i et 140 siders langt dokument og i en Youtube-video, hvor han forteller at han er ufrivillig jomfru.

Rodger var inspirasjon for Alek Minassian (25), som kjørte en bil inn i en folkemengde i Tornonto i Canada i april 2018. Han drepte ti mennesker, hovedsakelig kvinner.

«Incel-opprøret er allerede i gang,» skrev Minassian på Facebook like før angrepet.

Terrorsiktede Philip Manshaus skal også ha uttrykt «tydelig kvinnefiendtlige holdninger», sier en bekjent av Manshaus til TV 2.

Manshaus skal ikke ha gitt uttrykk for et ønske om å gå til voldelig angrep på kvinner, men skal ha delt et bilde av tre høyreekstreme terrorister omtalt som «chads», som er et begrep som kommer fra incel-kulturen.

«Chad» føyer seg inn i rekken av begrep man kun forstår om man har kjennskap til incel-kulturen.

I et forsøk på å forstå hva som rører seg inne på slike forum, samt årsakene bak kvinnehatet, må man først forstå hva de snakker om.

Nettavisen har derfor tatt for seg de vanligste uttrykkene, og forklart hva de betyr. Forklaringene er ikke våre, men er forklart ut fra incel-bevegelsens perspektiv.

Incel-ordliste

AWALT

Forkortelse for «All Women Are Like That». Brukt for å generalisere kvinner. Nesten det samme som EWALT, som er kort for «Enough Women Are Like That».

Alpha

Menn som får sex og oppmerksomhet/beundring fra kvinner. Er ofte høye og atletiske, som ifølge incels er trekk kvinner alltid er tiltrukket av.

Ascending

Betyr oppadgående eller stigende, og brukes om prosessen fra å være en incel til en «normie» eller en «chad» (se forklaring under).

Becky

En gjennomsnittlig ung kvinne. Ikke like «typisk attraktiv» som en Stacy (se forklaring under), men likevel i posisjon til å avvise/ignorere svært mange menn. Har en mer «naturlig look» og er mer intelligent enn en Stacy - men altså ikke like pen. Ønsker likevel å ligge med Chads.

Beta

Det motsatte av en «alpha». Beta-menn er ikke selvsikre og innehar ikke de typiske trekkene incels mener gjør menn attraktive for damer. Enkelte beta-menn har sex av og til, men de lykkes ikke på samme nivå som alfamenn.

Black Pill

De som har tatt «the black pill», ser enda mørkere på livet enn de som har tatt «the red pill» (forklart under). Ikke bare har de «våknet» og avfunnet seg med at de ikke får sex, men de har også gitt opp ethvert håp om «ascending» - altså å skulle gå fra å være en incel til en chad eller normie.

Brad

En light-versjon av Chad, på mange måter. En Brad har hatt enkelte romantiske relasjoner og seksuelle forhold, men han går ofte alene hjem fra byen og lykkes sjelden med å sjekke damer.

Chad

Alfahannen over alle alfahanner. Chad brukes om den typiske mannen «alle» kvinner vil ligge med. Han er høy, atletisk og veltrent, og incels tror typisk at alle Chads er lykkelige - utelukkende fordi de har et pent utseende.

Femoid

Et av mange uttrykk incels har på kvinner med mål om å umenneskeliggjøre dem. På de mest ekstreme incels-forumene, blir ordet «kvinne» sjeldne brukt. Ordet femoid er en krysning mellom «female» og «humanoid», som er et begrep som brukes om alle vesen som har en menneskelignende kroppsstruktur.

Gymcel

Brukes om menn som forsøker å stige («ascending») og derfor går på treningssenter så ofte som mulig. Dette fordi incels tror kvinner utelukkende ønsker seg veltrente, muskuløse menn.

Heightcel

En incel som mener han er i ufrivillig sølibat utelukkende på grunn av at han er for lav. Referer stadig til studier som viser hvor viktig høyde skal være for kvinner.

It's over

Det man sier etter/samtidig som man tar «the black pill». Etterfulges gjerne av «it never began», og oppsummerer øyeblikket hvor en incel gir opp og innser det han mener er sannheten: Hvis du ikke er hvit, har pent ansikt, er veltrent eller høy, så kommer du aldri til å lykkes med damer.

MGTOW

Forkortelse for «Men Go Their Own Way», som er mange incels sin tilnærming til livet. De står sammen og «går sin egen vei», og ender gjerne opp med å avvise ideen om å i det hele tatt lete etter en romantisk partner. Det er uansett ingen vits, mener de.

Normie

Alle som ikke er incels, men som er gjennomsnittlige - både av utseende, intelligens og personlighet.

Red pill

Brukes om de som har «våknet» og innsett realiteten. Har man tatt «the red pill», har man innsett livets tøffe realiteter, som for incels innebærer at kvinner bare er tiltrukket av enkelte typer menn - med en spesiell type kropp, ansiktsstruktur og hudfarge (altså Chads).

Roastie

En kvinne som har utvidede kjønnslepper etter å ha ligget med mange menn. Enkelte ser ut til å virkelig tro at en kvinnes kjønnslepper faktisk utvides etter å ha hatt mange sexpartnere.

Stacys

En kvinne som har hatt sex med mange menn (som regel Chads), men som er typisk dum, overfladisk og promiskuøs - men vakker.

Tyrone

En svart versjon av Chad, altså en attraktiv, veltrent og høy svart mann. Kvinner vil likevel velge Chad over Tyrone hvis de får muligheten.

Volcel

Forkortelse for «voluntarily celibate», altså frivillig sølibat. Brukes om menn som ikke har sex, men som kunne hatt det om de ønsket. Brukes også i sammenheng med MGTOW (menn som går sin egen vei) og andre menn som tar avstand fra kvinner.

Kilder: Vice, Inverse og Tim Squirrell.